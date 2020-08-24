Будущий капитан "ПСЖ" резко отозвался о поражении в финале Лиги чемпионов

Вчерашний финал Лиги чемпионов, в котором "Бавария" обыграла "ПСЖ" с минимальным счетом, стал последним в форме французского клуба для капитана команды Тьяго Силвы. Бразильский ветеран покидает Париж, но обещает вернуться в новом амплуа.

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На место капитана "Пари Сен-Жермен" сватают другого бразильца – Маркиньоса, который провел на поле весь матч. После финального свистка 26-летний футболист поделился с сайтом УЕФА своими эмоциями:

"Нужно побеждать в финалах, а не только в них участвовать. Однако мы не преуспели в этом. С другой стороны, мы все гордимся нашей командой. Никто другой не верил, что мы дойдем в турнире так далеко. Сейчас же наступает разочарование, поскольку мы хотели еще большего, и это нормально. Но нужно продолжать идти по своему пути. Мы уже задумываемся о следующем сезоне и о том, что мы может сделать лучше: мы фокусируемся на следующих целях".

Узнайте, как "Бавария" праздновала победу в Лиге чемпионов в раздевалке. Мюнхенцы шестой раз взяли трофей, в том числе второй – за последние семь лет. Смотрите также обзор финального матча "ПСЖ" – "Бавария":

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