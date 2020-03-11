Букмекеры не верят в магию стадиона "Ливерпуля" и выводят в четвертьфинал "Атлетико"

В среду вечером пройдут два ответных матча 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов: один – во Франции, другой – в Англии. "Ливерпуль" – "Атлетико" онлайн уже идет на нашем сайте. Обе встречи стартуют в 22:00 по киевскому времени.

В дуэли испанцев и англичан первое свидание завершилось победой мадридцев со счетом 1:0. Тогда Сауль забил единственный мяч уже на четвертой минуте. Как оказалось, именно из-за него все букмекерские конторы преимущество в двухраундовой дуэли отдают "Атлетико". Выходит, что аналитики не верят ни в магию славной арены "Энфилд Роуд", ни в характер "Ливерпуля", ни в тренерский гений Юргена Клоппа.

Узнайте, где смотреть матч "Ливерпуль" – "Атлетико".

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Коэффициент на проход подопечных Диего Симеоне в четвертьфинал у разных букмекеров колеблется в интервале 1.68 – 1.80. Тогда как на "красных" он составляет 1.95 – 2.12. С другой стороны конторы верят в победу хозяев стадиона: коэффициент на это приблизительно равен 1.55, а на "Атлетико" – аж 6.50! Вот только, хватит ли английскому гранду усилий, чтобы не просто выиграть, а и пробиться далее?

Смотрите, как "Атлетико" обыграл "Ливерпуль" в первом матче 1/8 финала в Мадриде

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