Букмекеры оценили шансы "Шахтера" в матче с "Манчестер Сити"

Фернандиньо vs Мораес / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

В среду, 18 сентября, на стадионе "Металлист" в Харькове состоится матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором встретятся "Шахтер" и "Манчестер Сити". Время начала матча – 22:00. Стали известны котировки букмекеров на эту встречу. Кстати, мы проведем онлайн матча "Шахтер" – "Манчестер Сити" с фото и видео голами

Многие букмекерские компании сходятся на том, что у чемпиона Украины практически нет шансов на успешный старт в Лиге чемпионов.

На победу "Манчестер Сити" можно поставить с коэффициентом 1,28, тогда как выигрыш "Шахтера" оценивается в 9,5. Ничья расценивается в 5,5.

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В предыдущих четырех матчах "Шахтер" смог один раз обыграть английский клуб, три другие встречи остались за англичанами.

Как мы писали ранее, гендиректор "Шахтера" озвучил задачи клуба в нынешнем евросезоне. "Если не выйдем из группы Лиги чемпионов, это будет провал", – заявил Сергей Палкин.

Напомним, перед матчем с "Норвичем" Зинченко стал самым дорогим украинским футболистом. После голов в ворота Нигерии и Литвы оценочная стоимость игрока "МанСити" возросла до 30 миллионов евро.

Как команды играли в прошлом сезоне:

Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге чемпионов

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