Букмекеры оценили шансы "Шахтера" в первом матче Лиги чемпионов: котировки на игру с "МанСити"

"Шахтер" примет "Манчестер Сити" в Харькове 18 сентября. Фото shakhtar.com

"Шахтер" 18 сентября стартует в Лиге чемпионов 2019/20. "Горняки" в Харькове будут принимать главного фаворита группы С – английский "Манчестер Сити". До поединка ровно две недели, но аналитики букмекерских контор уже оценили шансы команд на победу в этом матче, а также предположили, сколько голов будет забито.

Чемпионы Англии – большие фавориты. Так, коэффициент на победу Александра Зинченко и компании равен всего 1.30, тогда как ставку на успех "горняков" можно за внушительный коэффициент 9.40, а на ничью – 5.50.

Таким образом, вероятность победы "МанСити" букмекеры оценили в 73 процента, вероятность победы "Шахтера" – в 10 процентов, ничьей – в 17 процентов.

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Также аналитики считают, что в этом поединке зрителей стадиона "Металлист" в Харькове ждет большое количество забитых мячей. "Тотал" матча вместо привычного "2,5 гола" был изменен на "3 гола", и принимаются ставки на "больше" и "меньше". Так вот, букмекеры считают, что голов будет больше трех!

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Напомним, что в прошлом сезоне команды уже встречались. Тогда в Харькове "Манчестер Сити" победил со счетом 3:0. А на выезде "горняки" проиграли 0:6.

В последнем туре чемпионата Украины "Шахтер" на выезде разгромил "Олимпик":

Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге чемпионов

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