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Новости Лиги чемпионов 2019/20

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Букмекеры считают "Динамо" фаворитом в матче против "Шахтера"

6 ноября, 15:50

Чемпион Украины проведет в Лиге чемпионов важный матч в Хорватии

/ Фото: Reuters

В главном для украинских болельщиков матче Лиги чемпионов в среду встретятся загребское "Динамо" и донецкий "Шахтер". Соперники проведут в Хорватии битву за второе место в группе С. Пока что у обоих команд по 4 очка после трех туров группового этапа. О том, как "Шахтер" прилетел в Загреб, читайте в нашем репортаже.

В первой встрече, две недели назад в Харькове, команды разошлись ничьей 2:2. Теперь же букмекерские конторы дают небольшое преимущество "Динамо". Коэффициент на успех хорватов – 2.45, на украинцев – 3.00. Ничья оценивается коэффициентом 3.40. В процентном соотношении это выражается как 40% на "Динамо", 32 – на "Шахтер", 28 – на ничейный исход.

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При этом наиболее вероятным счетом оказался 1:1 – коэффициент на это событие равен 6.60. Далее среди вероятных исходов – 1:0 в пользу "Динамо" (7.90) и 2:1 (9.50). Ожидается, что в матче забьют 2-3 мяча. "Шахтеру" же, по мнению экспертов, удастся отличиться лишь раз.

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Напомним, онлайн "Шахтер" – "Динамо" уже идет на нашем сайте. О том, как сыграли соперники в Харькове – в видеообзоре.

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Источник: Сегодня|Спорт

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