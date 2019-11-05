Букмекеры считают "Лейпциг" фаворитом в игре Лиги чемпионов против "Зенита"

Единственную победу "Зенит" добыл в игре с "Бенфикой" / Фото: Twitter

Сегодня вечером в Лиге чемпионов пройдут восемь матчей группового этапа. В одной из встреч четвертого тура в Санкт-Петербурге местный "Зенит" будет принимать немецкий "Лейпциг". Все букмекерские конторы больше шансов на победу отдают гостям. К слову, онлайн-трансляция матча "Зенит "- "Лейпциг" будет вестись на нашем сайте.

Коэффициент на победу гостей колеблется в районе 2,30; тогда как успех российской команды оценивают приблизительно в 3,00. В матче не ожидается голепада: наиболее вероятным букмекеры считают, что на двоих команды забьют два-три мяча. Коэффициент на то, что будет менее 2,5 гола составляет 2,20, больше – 1,70. А самым вероятным считают счет 2:1; коэффициент на это событие – 10,5. Напомним, что в первой встрече между собой, в Германии, удача сопутствовала "Лейпцигу" (2:1).

Обзор матча "Лейпциг" – "Зенит":

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На данный момент "Лейпциг" и "Зенит" – на первых двух строчках группы G. Немцы имеют 6 очков после трех туров, а питерцы – 4. Правда, 4 балла имеет и французский "Лион", а португальская "Бенфика" – 3. И ситуация может заметно поменяться после каждого матча.

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