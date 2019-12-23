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Была же команда: "Динамо" – на 11-м месте среди всех команд в историческом рейтинге Лиги чемпионов

23 декабря, 16:52

Безоговорочным лидером Лиги чемпионов является рекордсмен по победам в турнире "Реал"

"Динамо" после "Шахтера" принимает львовян

"Динамо" после "Шахтера" принимает львовян / Фото: Facebook

На официальном сайте УЕФА опубликована сводная турнирная таблица за всю историю Кубка чемпионов и Лиги чемпионов. Лучшим клубом среди представителей Украины оказалось киевское "Динамо". Киевляне занимают 11- место среди всех команд за всю историю. Киевляне не играли в основной сетке Лиги чемпионов уже три сезона подряд, но умудрились подняться на одну строчку. При этом динамовцы занимают наивысшую позицию среди команд, ни разу не выигрывавших трофей.

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Донецкий "Шахтер" в этом году проводил юбилейный 20-й сезон в Лиге чемпионов. "Горняки" в сводной таблице располагаются на 32-м месте.

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Главным во всех отношениях клубом в истории Лиги чемпионов остается мадридский "Реал". У него больше всего трофеев, матчей, побед, ничьих, поражений, а также забитых и пропущенных мячей.

"Реал" участвовал в 50 розыгрышах Кубка чемпионов и Лиги чемпионов. Это на 11 больше, чем у ближайших преследователей из "Бенфики". Мадридцы провели 437 встреч. У "Баварии", второй команды по этому показателю, на 90 меньше.

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КлубСезоныТитулыМатчиВНПЗгПгО
1. Реал (ESP)50134372627699971466600
2. Бавария (GER)3653472017274705347474
3. Барселона (ESP)3053161877257629302446
4. МЮ (ENG)2832791546659506264374
5. Ювентус (ITA)3422771406968439268349
6. Милан (ITA)2872491256460416231314
7. Ливерпуль (ENG) +22462151214747406192289
8. Бенфика (POR) -13922391145985416299287
9. Порту (POR) -13422451105778364276277
10. Аякс (NED)3642271026284356251266
11. Динамо Киев (UKR) +1360233975284333283246
12. Арсенал (ENG) -12102011014357332218245
13. Селтик (SCO)3412121003676324250236
14. Интер (ITA)213178864745255177219
15. Челси (ENG)161166834835285151214
16. Андерлехт (BEL)340200704486282320184
17. Атлетико (ESP) +2150133683431200118170
18. ПСВ (NED) -1281177644172231224169
19. Боруссия (GER) +1181144692847245180166
20. Рейнджерс (SCO) -2300161624059232118164
21. Лион (FRA)180144633744227172163
22. Црвена Звезда (SRB) +1251140653045253193160
23. Галатасарай (TUR) -1260175574375213272157
24. Олимпиакос (GRE) +2320172623272212265156
25. Валенсия (ESP) +2130126573564187122149
26. Русенборг (NOR) +2250152583163224232147
27. ФКСБ (ROU) -3261145524152203204145
28. Панатинаикос (GRE) -3280157494563182214143
29. ПСЖ (FRA) +1130110602228222126142
30. Динамо Загреб (CRO)210134552752200189137
...32. Шахтер Донецк (UKR)200130522850192193132

Ранее мы писали, что "Барселона" заработала больше всех в Лиге чемпионов-2018/19. "Шахтер" заработал более 46 миллионов евро.

Напомним, что донецкий "Шахтер" занял третье место в группе Лиги чемпионов и покинул турнир, зато продолжит евросезон в Лиге Европы. В 1/16 финала Лиги Европы "Шахтер" сыграет с "Бенфикой". Первый матч после зимней паузы состоится 20 февраля в Харькове, ответный поединок пройдет в Лиссабоне 27 февраля.

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Лига чемпионов Динамо Киев Шахтер Донецк Реал Мадрид

Источники: UEFA.com , Сегодня|Спорт

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