Была же команда: "Динамо" – на 11-м месте среди всех команд в историческом рейтинге Лиги чемпионов

На официальном сайте УЕФА опубликована сводная турнирная таблица за всю историю Кубка чемпионов и Лиги чемпионов. Лучшим клубом среди представителей Украины оказалось киевское "Динамо". Киевляне занимают 11- место среди всех команд за всю историю. Киевляне не играли в основной сетке Лиги чемпионов уже три сезона подряд, но умудрились подняться на одну строчку. При этом динамовцы занимают наивысшую позицию среди команд, ни разу не выигрывавших трофей.
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Донецкий "Шахтер" в этом году проводил юбилейный 20-й сезон в Лиге чемпионов. "Горняки" в сводной таблице располагаются на 32-м месте.
Главным во всех отношениях клубом в истории Лиги чемпионов остается мадридский "Реал". У него больше всего трофеев, матчей, побед, ничьих, поражений, а также забитых и пропущенных мячей.
"Реал" участвовал в 50 розыгрышах Кубка чемпионов и Лиги чемпионов. Это на 11 больше, чем у ближайших преследователей из "Бенфики". Мадридцы провели 437 встреч. У "Баварии", второй команды по этому показателю, на 90 меньше.
|Клуб
|Сезоны
|Титулы
|Матчи
|В
|Н
|П
|Зг
|Пг
|О
|1. Реал (ESP)
|50
|13
|437
|262
|76
|99
|971
|466
|600
|2. Бавария (GER)
|36
|5
|347
|201
|72
|74
|705
|347
|474
|3. Барселона (ESP)
|30
|5
|316
|187
|72
|57
|629
|302
|446
|4. МЮ (ENG)
|28
|3
|279
|154
|66
|59
|506
|264
|374
|5. Ювентус (ITA)
|34
|2
|277
|140
|69
|68
|439
|268
|349
|6. Милан (ITA)
|28
|7
|249
|125
|64
|60
|416
|231
|314
|7. Ливерпуль (ENG) +2
|24
|6
|215
|121
|47
|47
|406
|192
|289
|8. Бенфика (POR) -1
|39
|2
|239
|114
|59
|85
|416
|299
|287
|9. Порту (POR) -1
|34
|2
|245
|110
|57
|78
|364
|276
|277
|10. Аякс (NED)
|36
|4
|227
|102
|62
|84
|356
|251
|266
|11. Динамо Киев (UKR) +1
|36
|0
|233
|97
|52
|84
|333
|283
|246
|12. Арсенал (ENG) -1
|21
|0
|201
|101
|43
|57
|332
|218
|245
|13. Селтик (SCO)
|34
|1
|212
|100
|36
|76
|324
|250
|236
|14. Интер (ITA)
|21
|3
|178
|86
|47
|45
|255
|177
|219
|15. Челси (ENG)
|16
|1
|166
|83
|48
|35
|285
|151
|214
|16. Андерлехт (BEL)
|34
|0
|200
|70
|44
|86
|282
|320
|184
|17. Атлетико (ESP) +2
|15
|0
|133
|68
|34
|31
|200
|118
|170
|18. ПСВ (NED) -1
|28
|1
|177
|64
|41
|72
|231
|224
|169
|19. Боруссия (GER) +1
|18
|1
|144
|69
|28
|47
|245
|180
|166
|20. Рейнджерс (SCO) -2
|30
|0
|161
|62
|40
|59
|232
|118
|164
|21. Лион (FRA)
|18
|0
|144
|63
|37
|44
|227
|172
|163
|22. Црвена Звезда (SRB) +1
|25
|1
|140
|65
|30
|45
|253
|193
|160
|23. Галатасарай (TUR) -1
|26
|0
|175
|57
|43
|75
|213
|272
|157
|24. Олимпиакос (GRE) +2
|32
|0
|172
|62
|32
|72
|212
|265
|156
|25. Валенсия (ESP) +2
|13
|0
|126
|57
|35
|64
|187
|122
|149
|26. Русенборг (NOR) +2
|25
|0
|152
|58
|31
|63
|224
|232
|147
|27. ФКСБ (ROU) -3
|26
|1
|145
|52
|41
|52
|203
|204
|145
|28. Панатинаикос (GRE) -3
|28
|0
|157
|49
|45
|63
|182
|214
|143
|29. ПСЖ (FRA) +1
|13
|0
|110
|60
|22
|28
|222
|126
|142
|30. Динамо Загреб (CRO)
|21
|0
|134
|55
|27
|52
|200
|189
|137
|...32. Шахтер Донецк (UKR)
|20
|0
|130
|52
|28
|50
|192
|193
|132
Ранее мы писали, что "Барселона" заработала больше всех в Лиге чемпионов-2018/19. "Шахтер" заработал более 46 миллионов евро.
Напомним, что донецкий "Шахтер" занял третье место в группе Лиги чемпионов и покинул турнир, зато продолжит евросезон в Лиге Европы. В 1/16 финала Лиги Европы "Шахтер" сыграет с "Бенфикой". Первый матч после зимней паузы состоится 20 февраля в Харькове, ответный поединок пройдет в Лиссабоне 27 февраля.
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