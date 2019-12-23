Была же команда: "Динамо" – на 11-м месте среди всех команд в историческом рейтинге Лиги чемпионов

"Динамо" после "Шахтера" принимает львовян / Фото: Facebook

На официальном сайте УЕФА опубликована сводная турнирная таблица за всю историю Кубка чемпионов и Лиги чемпионов. Лучшим клубом среди представителей Украины оказалось киевское "Динамо". Киевляне занимают 11- место среди всех команд за всю историю. Киевляне не играли в основной сетке Лиги чемпионов уже три сезона подряд, но умудрились подняться на одну строчку. При этом динамовцы занимают наивысшую позицию среди команд, ни разу не выигрывавших трофей.

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Донецкий "Шахтер" в этом году проводил юбилейный 20-й сезон в Лиге чемпионов. "Горняки" в сводной таблице располагаются на 32-м месте.

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Главным во всех отношениях клубом в истории Лиги чемпионов остается мадридский "Реал". У него больше всего трофеев, матчей, побед, ничьих, поражений, а также забитых и пропущенных мячей.

"Реал" участвовал в 50 розыгрышах Кубка чемпионов и Лиги чемпионов. Это на 11 больше, чем у ближайших преследователей из "Бенфики". Мадридцы провели 437 встреч. У "Баварии", второй команды по этому показателю, на 90 меньше.

Клуб Сезоны Титулы Матчи В Н П Зг Пг О 1. Реал (ESP) 50 13 437 262 76 99 971 466 600 2. Бавария (GER) 36 5 347 201 72 74 705 347 474 3. Барселона (ESP) 30 5 316 187 72 57 629 302 446 4. МЮ (ENG) 28 3 279 154 66 59 506 264 374 5. Ювентус (ITA) 34 2 277 140 69 68 439 268 349 6. Милан (ITA) 28 7 249 125 64 60 416 231 314 7. Ливерпуль (ENG) +2 24 6 215 121 47 47 406 192 289 8. Бенфика (POR) -1 39 2 239 114 59 85 416 299 287 9. Порту (POR) -1 34 2 245 110 57 78 364 276 277 10. Аякс (NED) 36 4 227 102 62 84 356 251 266 11. Динамо Киев (UKR) +1 36 0 233 97 52 84 333 283 246 12. Арсенал (ENG) -1 21 0 201 101 43 57 332 218 245 13. Селтик (SCO) 34 1 212 100 36 76 324 250 236 14. Интер (ITA) 21 3 178 86 47 45 255 177 219 15. Челси (ENG) 16 1 166 83 48 35 285 151 214 16. Андерлехт (BEL) 34 0 200 70 44 86 282 320 184 17. Атлетико (ESP) +2 15 0 133 68 34 31 200 118 170 18. ПСВ (NED) -1 28 1 177 64 41 72 231 224 169 19. Боруссия (GER) +1 18 1 144 69 28 47 245 180 166 20. Рейнджерс (SCO) -2 30 0 161 62 40 59 232 118 164 21. Лион (FRA) 18 0 144 63 37 44 227 172 163 22. Црвена Звезда (SRB) +1 25 1 140 65 30 45 253 193 160 23. Галатасарай (TUR) -1 26 0 175 57 43 75 213 272 157 24. Олимпиакос (GRE) +2 32 0 172 62 32 72 212 265 156 25. Валенсия (ESP) +2 13 0 126 57 35 64 187 122 149 26. Русенборг (NOR) +2 25 0 152 58 31 63 224 232 147 27. ФКСБ (ROU) -3 26 1 145 52 41 52 203 204 145 28. Панатинаикос (GRE) -3 28 0 157 49 45 63 182 214 143 29. ПСЖ (FRA) +1 13 0 110 60 22 28 222 126 142 30. Динамо Загреб (CRO) 21 0 134 55 27 52 200 189 137 ...32. Шахтер Донецк (UKR) 20 0 130 52 28 50 192 193 132

Ранее мы писали, что "Барселона" заработала больше всех в Лиге чемпионов-2018/19. "Шахтер" заработал более 46 миллионов евро.

Напомним, что донецкий "Шахтер" занял третье место в группе Лиги чемпионов и покинул турнир, зато продолжит евросезон в Лиге Европы. В 1/16 финала Лиги Европы "Шахтер" сыграет с "Бенфикой". Первый матч после зимней паузы состоится 20 февраля в Харькове, ответный поединок пройдет в Лиссабоне 27 февраля.

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