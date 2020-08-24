Церемония награждения и радость "Баварии": что происходило на поле после финального свистка

Яркие кадры с награждения немецкого клуба после победы в финале Лиги чемпионов

Мюнхенская "Бавария" в шестой раз в истории выиграла Лигу чемпионов. В финале турнира немцы со счетом 1:0 обыграли французский "Пари Сен-Жермен". Интересно, что победный гол записал на свой счет бывший игрок парижского клуба Кингсли Коман, которого некоторое время назад посчитали неперспективным и списали.

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Как мы писали ранее, "Бавария" во второй раз в истории оформила "требл": ранее такое удавалось только одной команде. Ханс-Дитер Флик встал в один ряд с такими звездными тренерами как Юпп Хайнкес, Жозе Моуринью, Хосеп Гвардиола, Алекс Фергюсон, Луис Энрике.

Игроки устроили грандиозное празднование прямо на поле. По традиции победитель срезал сетку с ворот на память, а затем футболисты получили медали и кубок из рук президента УЕФА Александера Чеферина.

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Ранее мы писали, что фанаты по-разному отреагировали на финал Лиги чемпионов. Сразу после финального свистка в Париже болельщики устроили погромы. Французские болельщики выместили злость на соседние магазины и припаркованные автомобили. Полиции пришлось применять слезоточивый газ.

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