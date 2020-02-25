"Челси" – "Бавария": где смотреть матч плей-офф Лиги чемпионов

Список трансляций матча между английской и немецкой командами в 1/8 финала Лиги чемпионов

Во вторник, 25 февраля, пройдут очередные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов: лондонский "Челси" на домашнем стадионе "Стэмфорд Бридж" примет мюнхенскую "Баварию". Матч начнется в 22:00 по киевскому времени. Прямая трансляция поединка Лиги чемпионов пройдет на ТВ и в интернете. "Челси" – "Бавария" трансляция онлайн уже доступна на нашем сайте.

Смотреть матч "Челси" – "Бавария":

Футбол 1, Live

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Футбол 2, среда, 08:46 (повтор)

Футбол 2, среда, 16:40 (повтор)

Футбол 2, четверг, 00:25 (повтор)

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Для мюнхенцев особенно памятным является поражение от "Челси" в финале домашнем Лиги чемпионов 2012 года. Спустя год они взяли реванш в Суперкубке УЕФА, но осадок, как говорится, остался. Всего же команды провели между собой четыре поединка – одержали по две победы, при этом по разу – в серии пенальти.

Букмекеры считают "Баварию" фаворитом сегодняшней встречи: коэффициент на победу команды Ханса-Дитера Флика – 1.91, на ничью – 3.80, на победу "Челси" – 3.90. Также эксперты практически не сомневаются в проходе немцев в следующий раунд: коэффициент на это 1.17 против 4.33 в пользу "Баварии".

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Смотрите, как "Бавария" и "Челси" играли на групповом этапе Лиги чемпионов:

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