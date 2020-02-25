"Челси" – "Бавария": кто выиграет сражение 1/8 Лиги чемпионов на "Стэмфорд Бридж"

Букмекеры ждут гол от лучшего бомбардира турнира Левандовского, а Маттеус уже видит немцев с трофеем

Сегодня первый поединок 1/8 финала Лиги чемпионов в Лондоне проведут "Челси" и "Бавария". Легенда немецкого футбола Лотар Маттеус убежден, что мюнхенскому клубу сейчас по силам не просто пройти англичан, но и повторить свой успех образца 2013 года, когда они выиграли чемпионат и Кубок Германии, а также Лигу чемпионов. "Челси" – "Бавария" онлайн уже идет на нашем сайте.

"С тех пор, как Флик стал тренером, "Бавария" играет очень спокойно. Так в последний раз было при Юппе Хайнкесе, – сказал Маттеус в интервью AZ. – Да, понадобится удача, но выиграть сразу три трофея вполне реально".

Начало матча в 22:00 по киевскому времени. Мы уже сообщали,где смотреть "Челси" – "Бавария"в прямом эфире.

Роберт Левандовски / Фото: Getty Images

В этом поединке однозначными фаворитами букмекеров являются гости. На победу "Баварии" принимаются ставки с коэффициентом 1,91. Еще меньше заработают те, кто сейчас поставит на проход немцев в четвертьфинал – всего 1,22. На успех "Челси" в домашней встрече показатель 3,75, а на выигрыш англичанами противостояния в целом – 4,00.

Тэмми Абрахам – наиболее вероятный автор гола в сегодняшнем матче / Фото: Reuters В тренде Тайсон Фьюри победил Уайлдера нокаутом и завоевал чемпионский пояс

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Самый популярный счет у аналитиков контор уже традиционно ничья 1:1 – коэффициент 7,00, а на втором месте победа мюнхенцев со счетом 2:1 – 8,00. Так что, в целом, букмекеры верят в атакующий потенциал команд на "Стэмфорд Бридж". У "Челси" одинаковые шансы отличится имеют Миши Батшуайи и Тэмми Абрахам – 2,30. У "Баварии" все ждут гол от лучшего бомбардира евротурнира, да и чемпионата Германии, Роберта Левандовского – 1,67.

Смотрите, как Левандовский забивал на групповой стадии Лиги чемпионов

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