"Челси" – "Бавария": видео голов Лиги чемпионов онлайн

В первом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов между "Челси" и "Баварией" счет на "Стэмфорд Бридж" в Лондоне был открыт уже после перерыва. Причем два мяча в ворота английского гранда влетели с разницей всего в три минуты, и оба раза результативную передачу отдавал главный бомбардир мюнхенской команды Роберт Левандовский. А затем поляк отличился сам. Онлайн-трансляция "Челси" – "Бавария" идет на нашем сайте.

Отметим, что в первом тайме немецкий коллектив больше владел мячом – доходило до 67% на 33% в пользу гостей, а самый реальный момент не использовал Мюллер, который выиграл верховую борьбу в штрафной и пробил головой в перекладину.

Смотрите самые интересные моменты первого тайма:

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На 51-й минуте "Бавария" все же открыла счет – Левандовский получил пас на краю штрафной и выполнил точную передачу в центр, откуда в касание пробил Гнабри:

А через три минуты после первого мяча мюнхенцы еще раз огорчили "Челси" – Гнабри оформил дубль опять-таки с передачи Левандовского:

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Ближе к концу второго тайма забил уже и сам Левандовский, фактически подписав приговор "Челси":

Напомним, что ранее английская и немецкая команды провели между собой четыре матча. В 2005 году лондонцы по сумме двух матчей прошли мюнхенцев в четвертьфинале Лиги чемпионов, а следующие матчи между командами припали на финалы. В 2012 году "Бавария" дошла до домашнего финала Лиги чемпионов, но на глазах у собственных болельщиков проиграла трофей "Челси" в серии пенальти. Через год команды встретились в матче за Суперкубок УЕФА и на этот раз мюнхенцы взяли реванш.

Ранее мы сообщали, что "Челси" обыгрывает "Тоттенхэм" и не пускает Моуринью в Лигу чемпионов.

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