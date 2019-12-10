"Челси" - фаворит матча с "Лиллем" / Фото: Reuters

В шестом туре группового этапа Лиги чемпионов английский "Челси" принимает французский "Лилль". Поединок на арене "Стэмфорд Бридж" в Лондоне начнется в 22:00 по киевскому времени. Мы проводим онлайн матча "Челси" – "Лилль" с комментариями ключевых эпизодов встречи, яркими фото со стадиона и видео-повторами голов.

"Челси" – "Лилль" онлайн

Какие задачи решают клубы? Для французской команды еврокубковая кампания завершена – одно очко после пяти игр не дает шансов "Лиллю" побороться даже за место в Лиге Европы. А вот "Челси", в активе которого 8 очков, ведет борьбу за место в 1/8 финала Лиги чемпионов. Победа гарантирует английскому клубу весеннюю часть ЛЧ, но при определенных раскладах команде Фрэнка Лэмпарда может хватить и ничьей. Смотрите таблицы всех групп Лиги чемпионов.

Кто фаворит? Эксперты считают хозяев поля большими фаворитами встречи. Коэффициент на победу "Челси" равен всего 1.20, тогда как ставку на победу "Лилля" можно сделать с котировкой 16.5, а на ничью – 7.10. Также букмекеры прогнозируют большое количество забитых мячей – три или более.

Вероятность исхода матча:

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победа "Челси" 80 процентов, ничья 14 процентов, победа "Лилля" 6 процентов

Отметим, что параллельно мы проводим онлайн матча "Лион" – "Лейпциг".

Смотрите все голы результативной ничьей "Валенсия" – "Челси" 2:2

Смотрите, как "Лилль" на своей поле уступил "Аяксу":

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