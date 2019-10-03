"Челси" пропустил от футболиста в бутсах со валки: обзор матча против "Лилля" в Лиге чемпионов

/ Фото: Reuters

Лондонский "Челси" одержал выездную победу над "Лиллем" во втором туре группового этапа Лиги чемпионов. Победу "синим" принесли голы Абрахама и Виллиана в каждом из таймов. Хозяева поля довольствовались лишь голом 20-летненго Виктора Осимхен. Накануне матча с "Челси" Осихмен вспоминал, как в детстве искал бутсы на свалке, а сегодня он забил свой дебютный гол в Лиге чемпионов.

Лондонцы набрали первые очки на групповом этапе после поражения в стартовом матче от "Валенсии". "Лилль" остается последним в группе с двумя поражениями подряд.

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"Лилль" – "Челси" – 1:2

Голы: Осимхен (33) – Абрахам (22), Виллиан (77)

"Лилль": Меньян, Габриэл, Фонте, Челик, Рейнилду, Иконе (Языджи, 62), Сумаре, Бамба, Андре (Саншеш, 69), Луис Араужо (Шека, 75), Осимхен.

"Челси": Аррисабалага, Джеймс (Хадсон-Одои, 67), Томори, Зума, Алонсо, Маунт (Ковачич, 87), Жоржиньо, Виллиан (Педро, 85), Канте, Аспиликуэта, Абрахам.

Предупреждения: Джеймс (35), Иконе (44).

Напомним, вчера "Шахтер" на последних минутах вырвала победу у "Аталанты" в Лиге чемпионов. Победный гол в компенсированное время забил Манор Соломон. Обзор матча "Аталанта" – "Шахтер" – 1:2 есть на нашем сайте.

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