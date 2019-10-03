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"Челси" пропустил от футболиста в бутсах со валки: обзор матча против "Лилля" в Лиге чемпионов

3 октября, 09:51

Лондонский клуб набрал первые очки на групповом этапе

/ Фото: Reuters

Лондонский "Челси" одержал выездную победу над "Лиллем" во втором туре группового этапа Лиги чемпионов. Победу "синим" принесли голы Абрахама и Виллиана в каждом из таймов. Хозяева поля довольствовались лишь голом 20-летненго Виктора Осимхен. Накануне матча с "Челси" Осихмен вспоминал, как в детстве искал бутсы на свалке, а сегодня он забил свой дебютный гол в Лиге чемпионов.

Лондонцы набрали первые очки на групповом этапе после поражения в стартовом матче от "Валенсии". "Лилль" остается последним в группе с двумя поражениями подряд.

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"Лилль" – "Челси" – 1:2
Голы: Осимхен (33) – Абрахам (22), Виллиан (77)

"Лилль": Меньян, Габриэл, Фонте, Челик, Рейнилду, Иконе (Языджи, 62), Сумаре, Бамба, Андре (Саншеш, 69), Луис Араужо (Шека, 75), Осимхен.

"Челси": Аррисабалага, Джеймс (Хадсон-Одои, 67), Томори, Зума, Алонсо, Маунт (Ковачич, 87), Жоржиньо, Виллиан (Педро, 85), Канте, Аспиликуэта, Абрахам.

Предупреждения: Джеймс (35), Иконе (44).

Групповой этап
Группа H
Больше
Позиция
Команда
И
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Н
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Заб.
Пр.
Разн.
О
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АяксАяксАяк
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Забитые 6
Пропущеные 0
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Результаты последних матчей: В В
2
ВаленсияВаленсияВал
2
1
0
1
1
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3
Забитые 1
Пропущеные 3
Разница -2
Результаты последних матчей: П В
3
ЧелсиЧелсиЧел
2
1
0
1
2
2
0
3
Забитые 2
Пропущеные 2
Разница 0
Результаты последних матчей: В П
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ЛилльЛилльЛил
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2
1
5
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0
Забитые 1
Пропущеные 5
Разница -4
Результаты последних матчей: П П

Напомним, вчера "Шахтер" на последних минутах вырвала победу у "Аталанты" в Лиге чемпионов. Победный гол в компенсированное время забил Манор Соломон. Обзор матча "Аталанта" – "Шахтер" – 1:2 есть на нашем сайте.

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Лига чемпионов видео голов Лилль Челси Лондон Виктор Осимен

Источник: Сегодня|Спорт

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