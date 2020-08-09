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"Челси" установил несколько антирекордов после матча с "Баварией" в Лиге чемпионов

9 августа, 12:10

Александр Трикиша Александр Трикиша

Лондонцы в двух матчах против "Баварии" пропустили семь мячей

Лондонский "Челси" впервые в истории пропустил семь мячей в двухматчевом противостоянии в еврокубках, сообщает Opta. Напомним, в первом матче 1/8 финала "Бавария" обыграла лондонцев со счетом 3:0, а в ответном разгромила команды Фрэнка Лэмпарда со счетом 4:1.

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Кроме этого, поражение лондонцев стало вторым по самым крупным для английской команды в истории Лиги чемпионов, уступив лишь совокупному поражению "Арсенала" 2:10 в 1/8 финала сезона 2016/17, также против мюнхенской "Баварии".

Также "Челси" продемонстрировал худший показатель по пропущенным голам во всех турнирах с сезона-1990/91 – 79 пропущенных мячей. Тогда средний показатель пропущенных мячей составлял 1,64, а сейчас – 1,44.

Как мы писали ранее, нападающий "Баварии" Роберт Левандовски вернулся на четвертое место в списке лучших бомбардиров в Лиге чемпионов. Польский форвард обошел Карима Бензема и на пять мячей отстает от третьего места.

Обзор матча "Бавария" – "Челси":

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рекорд Лига чемпионов Бавария Челси Лондон

Источник: Сегодня|Спорт

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