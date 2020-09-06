"Черт, это будет сложно": нападающий "Динамо" дал прогноз на матч с АЗ

Нападающий киевского "Динамо" Фран Соль выразил уверенность, что украинский клуб точно пройдет АЗ из Алкмаара в квалификации Лиги чемпионов. Поединок в Киеве запланирован на 15 сентября. Ранее мы сообщали, что в случае выхода в плей-офф Лиги чемпионов "Динамо" первый матч проведет в гостях.

"Первое, что я подумал, было: "Круто, команда из Нидерландов!" У меня прекрасные воспоминания об этой стране, поэтому играть против АЗ будет довольно эмоционально, даже если мы будем играть дома. Но сразу после этого я подумал: "Черт, это будет сложно". Потому что все мы знаем силу и качества АЗ. Получил много вопросов от одноклубников и тренера Мирчи Луческу. Что я сказал? АЗ отличается от других голландских команд", – заявил Соль в интервью Voetbal International.

Реклама

Фран Соль / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

"Многие команды Эредивизи действительно хотят владеть мячом и постоянно атаковать, но они также могут очень хорошо контратаковать. Они идут вперед, не останавливаясь. С тех пор как я играл в Нидерландах, в команде осталось много игроков. Я – фанат Уссамы Идрисси, мне нравится его манера игры и дриблинг. Он может создать нам проблемы. Мне также очень нравится Майрон Боаду. Действительно большой талант. Я сказал в клубе, что пройти АЗ будет определенно нелегко. Но я уверен, что мы сделаем это", – подытожил Соль.

Напомним, что с 2016 по 2019 год Соль выступал в чемпионате Нидерландов за "Виллем II".

Ранее "Динамо" подтвердило, что матч Лиги чемпионов с АЗ состоится в Киеве. Дело в том, что Нидерланды внесли Украину в "красную" COVID-зону, а это означает, что посещение такой страны не рекомендуется, а по возвращении оттуда обязателен 14-дневный карантин.

Реклама

Смотрите, как "Динамо" переиграло "Шахтер" в Суперкубке Украины

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама