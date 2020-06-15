Українська
$ 26,73
30,21

Новости Лиги чемпионов 2019/20

Главная Матчи Таблица Видео
  1. СЕГОДНЯ
  2. Новости спорта
  3. Лиги чемпионов 2019

Чтобы никому не был обидно: УЕФА отдал Стамбулу следующий финал Лиги чемпионов и подвинул Россию

15 июня, 21:39

Александр Трикиша Александр Трикиша

В текущем сезоне оставшиеся матчи Лиги чемпионов пройдут в Португалии

Стала известна судьба финалов Лиги чемпионов на следующие сезоны. Еще в декабре 2019 года УЕФА определил хозяев финалов Лиги чемпионов 2021, 2022 и 2023 годов – это Санкт-Петербург, Мюнхен и Лондон. Главный поединок текущего сезона должен был состояться в Стамбуле, но свои изменения внесла пандемия коронавируса.

Как мы писали ранее, УЕФА решил доиграть еврокубки в двух странах. Оставшиеся матчи Лиги чемпионов должны пройти в Португалии, а Лига Европы будет разыграна в Германии. Такое положение вещей явно не устроило Стамбул, поэтому было решено доверить Турции провести финал Лиги чемпионов в 2021 году, сместив на год вперед финалы в Санкт-Петербурге, Мюнхене и Лондоне. Правда, в своей статье Sky Sport упоминает только Стамбул и Санкт-Петербург. Возможно, решение по Мюнхену и Лондону будет принято отдельно.

Розыгрыш Лиги чемпионов был прерван на стадии 1/8 финала. Путевки в четвертьфинал ЛЧ уже оформили "Пари Сен-Жермен", "Аталанта", "Атлетико" и "Лейпциг". В парах "Реал" – "Манчестер Сити" (первый матч – 1:2), "Челси" – "Бавария" (0:3), "Лион" – "Ювентус" (1:0) и "Наполи" – "Барселона" (1:1) еще предстоит провести ответные поединки.

Реклама

В тренде
"Пора уже заканчивать эту ерунду между Украиной и Россией": скандальный футболист заговорил о примирении

Смотрите, как "Ливерпуль" переиграл "Тоттенхэм" в прошлогоднем финале Лиги чемпионов

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Стамбул Санкт-Петербург Лига чемпионов

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Ради нее стоит попотеть: Мисс Бум Бум разденется, если бывший клуб Шевы выиграет Лигу чемпионов
Ради нее стоит попотеть: Мисс Бум Бум разденется, если бывший клуб Шевы выиграет Лигу чемпионовФутбол
Москве не отдадут финал Лиги чемпионов из-за большого количества больных: смотрите, кто будет хозяином
Москве не отдадут финал Лиги чемпионов из-за большого количества больных: смотрите, кто будет хозяиномЛига чемпионов
Лига чемпионов – Португалии, Лига Европы – Германии: стало известно, как
Лига чемпионов – Португалии, Лига Европы – Германии: стало известно, как "Шахтер" доиграет еврокубокФутбол
Сильнейший клуб Европы назовут 23 августа: появилось расписание плей-офф Лиги чемпионов в Португалии
Сильнейший клуб Европы назовут 23 августа: появилось расписание плей-офф Лиги чемпионов в ПортугалииЛига чемпионов
Все матчи в одном городе: СМИ сообщили о решении УЕФА относительно Лиги чемпионов
Все матчи в одном городе: СМИ сообщили о решении УЕФА относительно Лиги чемпионовЛига чемпионов
Соврал о травме, чтобы выйти в финале в день рождения дочери: как легендарный Анри выиграл Лигу чемпионов
Соврал о травме, чтобы выйти в финале в день рождения дочери: как легендарный Анри выиграл Лигу чемпионовЛига чемпионов

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять