Чтобы никому не был обидно: УЕФА отдал Стамбулу следующий финал Лиги чемпионов и подвинул Россию

Стала известна судьба финалов Лиги чемпионов на следующие сезоны. Еще в декабре 2019 года УЕФА определил хозяев финалов Лиги чемпионов 2021, 2022 и 2023 годов – это Санкт-Петербург, Мюнхен и Лондон. Главный поединок текущего сезона должен был состояться в Стамбуле, но свои изменения внесла пандемия коронавируса.

Как мы писали ранее, УЕФА решил доиграть еврокубки в двух странах. Оставшиеся матчи Лиги чемпионов должны пройти в Португалии, а Лига Европы будет разыграна в Германии. Такое положение вещей явно не устроило Стамбул, поэтому было решено доверить Турции провести финал Лиги чемпионов в 2021 году, сместив на год вперед финалы в Санкт-Петербурге, Мюнхене и Лондоне. Правда, в своей статье Sky Sport упоминает только Стамбул и Санкт-Петербург. Возможно, решение по Мюнхену и Лондону будет принято отдельно.

Розыгрыш Лиги чемпионов был прерван на стадии 1/8 финала. Путевки в четвертьфинал ЛЧ уже оформили "Пари Сен-Жермен", "Аталанта", "Атлетико" и "Лейпциг". В парах "Реал" – "Манчестер Сити" (первый матч – 1:2), "Челси" – "Бавария" (0:3), "Лион" – "Ювентус" (1:0) и "Наполи" – "Барселона" (1:1) еще предстоит провести ответные поединки.

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