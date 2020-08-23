Чудо-сезон! "Бавария" выиграла Лигу чемпионов, победив во всех матчах

В воскресенье финальным матчем Лиги чемпионов "ПСЖ" – "Бавария" завершался такой необычный "коронавирусный" еврокубковый сезон. Напомним, что пандемия остановила главный европейский турнир на пять месяцев, а решающие стадии проходили в Португалии в формате "финала восьми". В итоге звание лучшей команды Европы досталось "Баварии"!

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Немецкий клуб в первые 45 минут много владел мячом (62% против 38% у французов), а "ПСЖ" создавал моменты реже, но острее. Сдержав стартовый натиск соперника, лучший в первом тайме шанс получил Неймар – мяч чудом не влетел в сетку. Самый дорогой футболист мира пробил между ног Нойера, но мяч угодил в руку, на которую вратарь мюнхенцев опирался в этот момент.

Такой момент еще больше раззадорил "немецкую машину", и очень скоро лучший бомбардир ЛЧ Роберт Левандовски зарядил в штангу ворот "ПСЖ". Кейлор Навас тянулся за мячом, но спасти свою команду, если бы "снаряд" попал в угол, он не смог бы. Позже поляк получил еще один супермомент: пробил головой с близкой дистанции, и лишь чудеса реакции вратаря французов не позволили мячу пересечь линию ворот.

Но какой шанс получили парижане на последних секундах первого тайма! "Бавария" грубо ошиблась на своей половине поля, Мбаппе обыгрался с Ди Марией в чужой штрафной и пробил из идеальной позиции метров с десяти – прямо в руки Нойеру!

Обзор первого тайма матча "ПСЖ" – "Бавария":

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Второй тайм начался с небольших потасовок – игроки "ПСЖ" заступались за свою главную звезду Неймара. Бразилец после фолов от соперника в фирменном стиле перекатывался и изображал невероятные страдания.

А гол пришел на 59-й минуте. Символично, что мяч в ворота "ПСЖ" забил французский игрок и воспитанник парижан Кингсли Коман, уже пять лет выступающий в составе немецкого гранда. Он отправил мяч в сетку ударом головой.

Моменты для того, чтобы сравнять счет, у "ПСЖ" были. Вратарь "Баварии" Мануэль Нойер несколько раз спасал свою команду – его вклад в успех мюнхенского клуба сложно переоценить.

Обзор второго тайма матча "ПСЖ" – "Бавария":

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Удивительный сезон в Лиге чемпионов провела "Бавария" – чемпионы Германии выиграли все (!) матчи как группового этапа, так и стадии плей-офф (11 матчей – 11 побед).

Кроме того, "Бавария" стала третьим клубом, забившим 500 голов в Лиге чемпионов. Ранее до этой отметки добирались лишь два клуба – "Реал" (567 голов) и "Барселона" (517). "Бавария" выиграла Лигу чемпионов в шестой раз (1974, 1975, 1976, 2001, 2013, 2020). Для "ПСЖ" это был первый финал ЛЧ в истории.

Все подробности в спецтеме Лига чемпионов

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