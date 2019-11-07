Дарио Срна: "Мы должны были выиграть этот матч раньше"

Дарио Срна / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

После вчерашнего матча Лиги чемпионов на "Максимире", в котором "Шахтер" сыграл вничью с загребским "Динамо", участники суперпоединка поделились своими эмоциями. Хорватский тренер донецкой команды Дарио Срна, который противостоял соотечественникам, считает, что чемпион Украины должен был победить. Об этом он рассказал в комментарии корреспонденту нашего сайта.

"Мы не должны были доводить игру до концовки, – считает 37-летний специалист. – С нашим опытом, с нашей скоростью и качеством работы мы должны были выиграть намного раньше".

Также он высказался об удалении "горняка" Марлоса. "Мы не должны себе привозить такую ситуацию, когда у нас на поле на одного игрока меньше. Но Марлоса не надо винить потому, что он тоже человек", – рассуждает Срна.

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Дарио считает, что "Шахтер" играет неплохо, но не может в полной мере реализовать свое преимущество. "В общем против "Динамо" в Харькове мы открыли игру хорошо. Также все началось хорошо и здесь. Даже забили практически на плюс-минус одинаковых минутах. И с таким качеством своей игры "Шахтер" должен был закончить матч гораздо раньше", – уверен Срна.

Высказал он свое мнение и о том, за нарушение против кого назначил 11-метровый рефери Феликс Брых: "На ком был пенальти? На Пятове".

Соотечественники же Дарио, игроки "Динамо", теперь сожалеют об упущенных трех очках. И признаются, что не скоро смогут забыть этот матч, и их ждут бессонные ночи.

Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге чемпионов

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