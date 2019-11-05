"Я ассоциирую "Динамо" Загреб с "Лейпцигом" и "Аяксом": Морозов – о грядущем матче Лиги чемпионов

Сергей Морозов / Фото: Канал Футбол

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В среду, 6 ноября, донецкий "Шахтер" сыграет поединок Лиги чемпионов с "Динамо" Загреб. Перед матчем футбольный эксперт Сергей Морозов поделился ожиданиями от грядущего поединка. Кстати, на нашем сайте будет доступен онлайн матча "Динамо" – "Шахтер" с видео голов и яркими фото.

- Футболисты "Динамо" будут играть интенсивно, потому что команда достаточно молодая. Будут прессинговать и нагнетать уровень интенсивности игры, поэтому нас ждет очень сложный матч. Тем более, что с точки зрения стратегии домашняя победа для них – это решение задач выхода из группы. Я думаю, необязательно брать три очка – борьба продолжится, если будет и ничья. Для "Шахтера" ничья тоже неплохой вариант, потому что у нас останется "Аталанта" дома, а у них – на выезде.

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Я надеюсь, что "Манчестер Сити" будет на первом месте и все свои игры выиграет. А вот в случае проигрыша нам будет сложнее. Конечно, все может быть – и мы можем с "Манчестер Сити" хорошо сыграть – выиграть или вничью. И "Динамо" так может. Но если брать в табель о рангах по возможностям, то, конечно "МанСити" – абсолютный лидер нашей группы. А вот "Шахтер" и "Динамо" Загреб сегодня будет решать задачу выхода в Лигу чемпионов или в Лигу Европы.

- Раньше "Динамо" Загреб не очень удачно играло в еврокубках, что сейчас есть у этой команды, что позволяет ей показывать такие результаты?

- Сегодня я ассоциирую эту команду с "Лейпцигом" в Германии, с "Аяксом" в Голландии. Сегодня молодые и дерзкие ребята, которые хорошо функционально подготовлены и тактически обучены. И у них стоит задача выйти на более высокий уровень и уйти в другие команды. Поэтому у них мотивация очень высокая и будет. Они играют в продольный футбол, а не в такой контроль мяча до голевого момента, до верного. Они играют от ворот до ворот этот челнок. И многие команды, у которых мастерство выше, не выдерживают этого темпа. Ну, это уже было при Лобановском. Футбол идёт по кругу все время – есть интенсивность, есть техника. Сколько лет была "Барселона", когда они делали по 30 передач. Сегодня футбол стал более мобильным, более жестким, интенсивным.

"Горняки" – ТОП-претенденты на второе место в группе / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

- Что "Шахтер" должен предложить такой команде?

- Во-первых, мне кажется, что будут корректировки в составе. У "Шахтера" есть проблема: мы, когда теряем мяч в центре поля, у нас есть один Степаненко, который делает черновую работу – этого для Лиги чемпионов мало. Нам надо затормозить развитие атакующих действий соперника. И противопоставить им контригру.

Как "Шахтер" сыграл с "Динамо" Загреб в первом матче:

Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге чемпионов

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