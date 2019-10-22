"Динамо" убивало нашу игру. Пенальти я бы не поставил": тренер "Шахтера" – о ничьей с Загребом

Луиш Каштру / Фото: Reuters

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру поделился впечатлениями от поединка Лиги чемпионов против загребского "Динамо". Напомним, несмотря на быстро забитый гол, "Шахтер" в матче с "Динамо" едва спасся от поражения. Противостояние в Харькове завершилось вничью – 2:2.

- Мистер Каштру, "Шахтер" добыл или потерял очки в матче с Загребом?

- До матча мы хотели победить. Но есть определенная история игры. Было несколько происшествий. Я реалист. Ничья – то, что больше всего подходит к этому матчу. Были моменты, когда мы были лучше. По статистике видно некоторый баланс по угловым, ударам. А вот контроля мяча у нас больше. Но не в трети поля соперника. Еще количество фолов отличается. "Динамо" убивало нашу игру с самого начала, не давало проводить нам свою игру – 21 фол. У нас не получалось их останавливать. Мы не хотели движения от их инсайдов. Но они вскрывали наши зоны и создавали опасность.

Загребское "Динамо" отреагировало на пропущенный, у нас тоже была реакция. Мы не смогли проконтролировать фланги. Атаки зарождались на флангах, а потом переходили в середину. Проходили пасы на их инсайдов.

Во втором тайме мы были лучше, вернулись к своей игре, сравняли счет. Мы среагировали хорошо в конце. Были моменты, которые могли нас вывести вперед. Была борьба, обе команды хотели выиграть. Ни одна команда не выходит на поле для ничьей. Пульт управления игрой переходил от одной команды к другой.

Смотрите пенальти в ворота "Шахтера"

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- Что скажете об эпизоде с пенальти в ворота "Шахтера"?

- Пересматривая эпизод с пенальти, могу сказать, что со стороны Пятова было касание. Сложно анализировать. Игрок был в офсайде. Если бы я был арбитром – не поставил бы, но понимаю это решение. Почти в каждом матче есть такое. Я не люблю комментировать судейство, больше нравится говорить о тактической составляющей. Количество ударов у нас такое же, как и у загребского "Динамо". С тем процентным соотношением контроля мяча – должно было больше. Они своей защитной линией из пяти игроков закрыли нам середину и осложнили задачу. Было сложно вскрыть зоны. Сложный матч. Они были компетентны в обороне. Но даже так у нас получилось проходить через фланги, подавать. У нас было пять моментов, у "Динамо" – четыре. Нужно больше.

Смотрите гол джокера Каштру – Додо

- Вы довольны игроками "Шахтера", которые вышли на замены?

- Замена Соломона – Коноплянка – пожаловался в перерыве на боль. Оставили его на начало второго тайма, но потом заменили. Выход Додо – хотели добавить динамики, загребское "Динамо" тоже немного устало. Атакующая динамика улучшилась, он забил. Я доволен теми, кто вышел. Доволен Коваленко. Ему удалось дать больше стабильности в середине. С его выходом мы стали ближе к трети поля "Динамо". Ребята работали на лимите. Была сложная встреча. Мы заработали очко. К счастью, нам удалось не дать сопернику победить. В этой группе будет борьба до последнего.

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- Какой будет ответная встреча в Загребе?

- Ответная встреча будет такой же сложной. В следующей встрече будет "Динамо", которое захочет больше держать мяч. "Шахтер" постарается забить еще быстрее. "Шахтер" захочет выиграть три очка в Загребе, но у соперника будет та же цель.Но пока подумаем о матчах чемпионата. Впереди сложные матчи, – заключил после харьковских 2:2 с загребским "Динамо" главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру.

Добавим, что в другом матче группы С состоялось знаковое событие. Малиновский открыл счет своим голам за "Аталанту", огорчив с пенальти вратаря "Манчестер Сити".

Также мы писали, что тайна Зинченко раскрыта: названа реальная причина неучастия Александра в матче "МанСити" – "Аталанта". Как оказалось,у лидера сборной Украины – травма колена. Сроки его восстановления назовут после углубленного обследования.

Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге чемпионов

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