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"Динамо" в стартовом матче Лиги чемпионов обслужит арбитр из Израиля

7 сентября, 17:42

Александр Трикиша Александр Трикиша

Победитель третьего квалификационного раунда определится по итогу одного матча

Поединок третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между киевским "Динамо" и нидерландским АЗ из Алкмаара обслужит бригада арбитров из Израиля, сообщается на официальном сайте УЕФА. Напомним, матч состоится 15 сентября в Киеве в НСК "Олимпийский", начало – в 20:00. Кстати, ранее "Динамо" подтвердило, что матч Лиги чемпионов с АЗ состоится таки в Киеве.

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Главным арбитром будет Орель Гринфельд, его помощниками станут Рой Хасан и Идан Яркони. Четвертым арбитром назначен Галь Лейбовиц.

Напомним, что обладатель путевки в следующий раунд определится по итогам модного матча. В случае равенства в основное время команды сыграют еще 30 минут дополнительного времени и при необходимости пробьют серию послематчевых пенальти.

Также уже известен следующий соперник победителя этой пары в квалификации Лиги чемпионов. В случае выхода в плей-офф "Динамо" сыграет с лучшей командой из пары "Гент" – "Рапид". На этой стадии уже состоятся два матча, первый киевляне проведут на выезде.

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Лига чемпионов Динамо Киев арбитр АЗ Алкмаар

Источник: Сегодня|Спорт

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