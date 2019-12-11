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11 декабря проходят последние матчи группового этапа Лиги чемпионов. В Загребе на стадионе "Максимир" встречаются местное "Динамо" и английский "Манчестер Сити", за который выступает Александр Зинченко. Кстати, на днях Александр получил награду лучшему украинскому футболисту года, выступающему за границей. Матч "Динамо" Загреб – "МанСити" начнется в 19:55 по киевскому времени.

Какие задачи решают? "Манчестер Сити" не просто гарантировал себе выход в весеннюю стадию Лиги чемпионов, но и сделал это с первого места в группе С. У команды Хосепа Гвардиолы 11 очков и никто уже не сможет их догнать. На втором месте с 6 очками идет "Шахтер", у загребского "Динамо" 5 очков и третье место, у "Аталанты" – 4 очка. Таким образом, любая из трех команд-преследователей "МанСити" еще может пробиться в 1/8 финала Лиги чемпионов.

В параллельном матче группы "Шахтер" принимает "Аталанту" в Харькове на стадионе "Металлист", время начала – 19:55.

Кто фаворит? Немотивированные гости считаются фаворитами встречи. Коэффициент на победу "Манчестер Сити" составляет всего 1.62, тогда как ставку на победу "Динамо" Загреб можно сделать с котировкой 4.90, а на ничью – 4.60. Также букмекеры прогнозируют большое количество забитых голов – три или более.

Вероятность исхода матча:

победа "Динамо" Загреб 20 процентов – ничья 21 процент – победа "МанСити" 59 процентов

Лига чемпионов 11 декабря:

В прошлом туре Лиги чемпионов загребское "Динамо" на выезде уступило "Аталанте":

"Манчестер Сити" в пятом туре Лиги чемпионов сыграл вничью с "Шахтером" на своем поле:

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