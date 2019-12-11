Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,69
26,24

Новости Лиги чемпионов 2019/20

Главная Матчи Таблица Видео
Среда, 11 декабря

Динамо

19:55

Манчестер Сити

Матч не начался
Серия пенальти
Начало матча
Перерыв
Финальный свисток

Реклама

11 декабря проходят последние матчи группового этапа Лиги чемпионов. В Загребе на стадионе "Максимир" встречаются местное "Динамо" и английский "Манчестер Сити", за который выступает Александр Зинченко. Кстати, на днях Александр получил награду лучшему украинскому футболисту года, выступающему за границей. Матч "Динамо" Загреб – "МанСити" начнется в 19:55 по киевскому времени.

Какие задачи решают? "Манчестер Сити" не просто гарантировал себе выход в весеннюю стадию Лиги чемпионов, но и сделал это с первого места в группе С. У команды Хосепа Гвардиолы 11 очков и никто уже не сможет их догнать. На втором месте с 6 очками идет "Шахтер", у загребского "Динамо" 5 очков и третье место, у "Аталанты" – 4 очка. Таким образом, любая из трех команд-преследователей "МанСити" еще может пробиться в 1/8 финала Лиги чемпионов.

В параллельном матче группы "Шахтер" принимает "Аталанту" в Харькове на стадионе "Металлист", время начала – 19:55.

Групповой этап
Группа C
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Манчестер СитиМанчестер СитиМан
5
3
2
0
12
3
9
11
Забитые 12
Пропущеные 3
Разница 9
Результаты последних матчей: Н Н В В В
2
Шахтер Шахтер Шах
5
1
3
1
8
10
-2
6
Забитые 8
Пропущеные 10
Разница -2
Результаты последних матчей: Н Н Н В П
3
Динамо ЗагребДинамо ЗагребДин
5
1
2
2
9
9
0
5
Забитые 9
Пропущеные 9
Разница 0
Результаты последних матчей: П Н Н П В
4
АталантаАталантаАта
5
1
1
3
5
12
-7
4
Забитые 5
Пропущеные 12
Разница -7
Результаты последних матчей: В Н П П П

Кто фаворит? Немотивированные гости считаются фаворитами встречи. Коэффициент на победу "Манчестер Сити" составляет всего 1.62, тогда как ставку на победу "Динамо" Загреб можно сделать с котировкой 4.90, а на ничью – 4.60. Также букмекеры прогнозируют большое количество забитых голов – три или более.

Вероятность исхода матча:

победа "Динамо" Загреб 20 процентов – ничья 21 процент – победа "МанСити" 59 процентов

Лига чемпионов 11 декабря:

В прошлом туре Лиги чемпионов загребское "Динамо" на выезде уступило "Аталанте":

"Манчестер Сити" в пятом туре Лиги чемпионов сыграл вничью с "Шахтером" на своем поле:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Лига чемпионов онлайн Манчестер Сити Динамо Загреб

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Лион" – "Лейпциг": онлайн-трансляция матча Лиги чемпионовЛига чемпионов
Месси в Донецке: сегодня исполняется 15 лет провальному дебюту Лео в Лиге чемпионов
Месси в Донецке: сегодня исполняется 15 лет провальному дебюту Лео в Лиге чемпионовЛига чемпионов
Грачев:
Грачев: "МанСити" был более статусной командой, но именно с "Аталантой" будет матч года"Лига чемпионов
Воробей:
Воробей: "Шахтер" будет играть первым номером против "Аталанты"Лига чемпионов
"Челси" – "Лилль": онлайн-трансляция матча Лиги чемпионовЛига чемпионов
Что и когда смотреть болельщику: расписание трансляций спорта на ТВ
Что и когда смотреть болельщику: расписание трансляций спорта на ТВДругие

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...