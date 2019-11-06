"Динамо" Загреб – "Шахтер": где смотреть решающий матч дончан в Лиге чемпионов

Ненад Бьелица и Евгений Коноплянка / Фото: Reuters

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Сегодня на "Максимире" в Загребе состоится один из ключевых поединков группового раунда Лиги чемпионов для донецкого "Шахтера" – украинский чемпион пожаловал в гости к хорватскому чемпиону "Динамо". Мы ведем онлайн матча "Динамо" Загреб – "Шахтер". Две недели назад в Харькове соперники разошлись боевым миром 2:2. И теперь при равенстве очков – по четыре после трех игр – их вторая очная дуэль может предопределить судьбу путевки в плей-офф Лиги чемпионов.

В прямом эфире матч покажет телеканал Футбол 2, начало в 21:55.

Стремительный взлет

До этого сезона на групповой стадии Лиги чемпионов "Динамо" не могло похвастать выдающимися результатами, в сезоне-2016/2017 они проиграли все шесть встреч. А пораженческая серия в еврокубках растянулась на 11 матчей кряду. Поэтому неудивительно, что после жеребьевки хорватов считали откровенными аутсайдерами квартета, предсказывая, что борьба за второе место в группе С и за вторую путевку в 1/8 главного клубного турнира Европы развернется между донецким "Шахтером" и итальянской "Аталантой". Английский "Манчестер Сити" изначально выносился за скобки, как потенциальный победитель квартета, и пока все к этому и идет.

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Но разгром "Аталанты" в первом туре заставил по-новому взглянуть на загребцев, и теперь поединок на "Максимире" рассматривается фактически как ключевой на этой стадии – кто возьмет три очка, тот с большой долей вероятности составит "МанСити" компанию в плей-офф Лиги чемпионов в феврале. "Динамо" весьма неуступчиво дома – не проигрывает девять встреч в еврокубках подряд.

Последний раз представитель Украины играл на "Максимире" в 2017-м, и это была сборная Андрея Шевченко. По объективным причинам, "сине-желыте" проиграли, но на клубном уровне представители УПЛ зачастую сильнее хорватов. "Динамо" еще никогда не обыгрывало украинские команды – три ничьих и восемь неудач. При этом на выезде "сине-желтые" четырежды обыгрывали чемпиона Хорватии. Ранее мы рассказывали, что Пятов попал в пятерку самых дорогих ветеранов Лиги чемпионов.

Что говорили перед матчем?

На предмачтевой пресс-конференции мы спросили тренера "Шахтера" Луиша Каштру, в каком психологическом состоянии сейчас находится клуб, ведь после 2:2 с "Динамо" Загреб в Харькове у Шахтера был непростой период – первая потеря очков в чемпионате Украины с "Александрией", вылет из Кубка Украины от киевского "Динамо". Ранее мы писали, что "Коноплянка и Соломон травмированы и остались в Киеве".

"Наша команда абсолютно готова к завтрашнему поединку, – ответил Каштру. – Если говорить о игре с киевским "Динамо", то класико – оно везде класико, в любой лиге, какую ни возьми – испанскую, итальянскую, немецкую, английскую. Всегда такое происходит, когда играют лучшие команды. Да, к нашему сожалению, в дополнительное время "Динамо" одержало победу. Но не стоит забывать, что это все-таки разные соревнования. В чемпионате мы не потеряли большое количество очков – в 13 матчах лишь одна ничья. Наши ребята полностью готовы к игре, они верят в собственные силы, и главное, чтобы мы раскрыли на поле завтра свои лучшие качества. Очень важно знать, чего ты действительно стоишь, и показывать это. Надеюсь, так и произойдет".

Наставник "Динамо" Загреб Ненад Бьелица хоть и выглядел напряженным, заверил, что его команда готова побеждать. Ранее мы писали, что наставник "Динамо" оценил игру в Лиге чемпионов.

Бьелица: "Нас ждет судьбоносный поединок. Хочу успокоить наших болельщиков: игроки "Динамо" находятся в хорошей форме – и ментально, и функционально. Они свежие, высокомотивированные, при этом в меру расслабленные, поскольку получают наслаждение от футбола. Фаворит матча? Шансы 50 на 50. "Шахтер" – опытная, хорошая команда. Но мы также имеем большое желание выиграть".

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Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге чемпионов

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