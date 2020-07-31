Директора "Манчестер Сити" обвинили в ложных показаниях в суде по делу об отстранении клуба из ЛЧ

Немецкое издание Der Spiegel выпустило новый материал, в котором обвинило директора "Манчестер Сити" Саймона Пирса в даче ложных показаний во время рассмотрения апелляции клуба в Спортивном арбитражном суде (CAS). Напомним, что недавно УЕФА признал свое поражение в судебной войне за исключение "Манчестер Сити" из еврокубков.

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Издание сообщает, что на суде Пирс утверждал, что не занимался переводами спонсорских денег. Но в распоряжении редакции оказались ранее неопубликованные письма, доказывающее не только вину клуба, но и тот факт, что директор "Сити" солгал на суде. Der Spiegel получил их после рассмотрения дела, поэтому не смог предоставить до вынесения вердикта.

"Манчестер Сити" быстро отреагировал на публикацию немецкого издания и выступил с заявлением на официальном сайте, где назвал публикацию "циничной попыткой публичного повторного судебного разбирательства и подрыва дела".

Напомним, "Манчестер Сити" нарушал правила финансового фэйр-плей в период с 2012 по 2016 год. "Горожане" намеренно завышали выплаты от спонсорских контрактов, чтобы скрыть свои убытки. УЕФА подчеркнул, что английский клуб не сотрудничал во время расследования.

Английский клуб, за который выступает украинец Александр Зинченко, был наказан отстранением от участия в еврокубках в течение двух лет и штрафом в размере 30 млн евро, но недавно выиграл апелляцию. Исключение из еврокубков отменили, а сумму штрафа сократили до 10 млн.

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Смотрите, как "Манчестер Сити" сыграл с "Реалом" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов:

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