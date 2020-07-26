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Для "Реала" британские власти сделают исключение и пустят в Англию на матч Лиги чемпионов

26 июля, 16:21

Елена Павлова Елена Павлова

С 25 июля в Великобритании действует 14-дневный карантин для всех, кто въезжает в страну из Испании

Ответный поединок 1/8 финала Лиги чемпионов "Манчестер Сити" — "Реал", который оказался под угрозой срыва, состоится в Англии, несмотря на карантинные меры, введенные британскими властями – сообщает The Guardian. Встреча должна пройти 7 августа в Манчестере на стадионе "Этихад".

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Напомним, что с 25 июля в Великобритании действует 14-дневный карантин для всех, кто въезжает в страну из Испании, где зафиксирована новая вспышка коронавирусной инфекции. Из-за этого матч Лиги чемпионов "Манчестер Сити" — "Реал" оказался под угрозой срыва.

"Манчестер Сити"

"Манчестер Сити" / Фото: Reuters

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Однако министр цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта Великобритании Оливер Доуден объявил, что встреча английской и испанской команды попадает под исключение, введенное для спортивных клубов и съемочных групп.

"Реал" (Мадрид)

"Реал" (Мадрид) / Фото: Reuters

Напомним, в первом матче 1/8 финала, который состоялся 26 февраля в Мадриде на арене "Сантьяго Бернабеу", победу одержал "МанСити" со скользким счетом 2:1. Авторами голов в английском клубе стали нападающий Габриэл Жезус и полузащитник Кевин Де Брюйне, в "Реале" — хавбек Иско.

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Ранее мы также сообщали, что известны имена всех возможных соперников "Динамо" по квалификации Лиги чемпионов. Хотя "Бешикташ" может лишиться места, если апелляцию о запрете на участие в еврокубках выиграет "Трабзонспор".

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