Дорога в 1/8 Лиги чемпионов – открыта: как "Шахтер" добыл суперпобеду над "Аталантой"

Герои "Шахтера" - Мораес и Додо / Фото: Reuters

В Милане на стадионе "Джузеппе Меацца" завершился матч второго тура группового раунда Лиги чемпионов, в котором "Аталанта" из "Бергамо" принимала донецкий "Шахтер". Соперники выдали остросюжетный поединок, который завершился триллерной и волевой победой "горняков" – 2:1. Решающий мяч на последних секундах забил израильтянин Соломон.

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Уже на 14-й минуте матча "Шахтер" – "Аталанта" немецкий арбитр Штилер назначил более чем спорный пенальти в ворота "Шахтера". Иличич рисовал нарушение. Тем не менее, после использования VAR и консультации с видеоассистентом рефери оставил 11-метровый в силе. Благо, Пятов парировал пенальти Иличича, а добивание оказалось неточным.

Однако на 28-й минуте недавний герой Пятов допустил грубую ошибку на выходе, которая позволила Сапате открыть счет – 1:0 в пользу "Аталанты". Таким образом еврокубковая серия дончан с пропущенными голами достигла 19 матчей. В последний раз "горняки" не пропускали в матче еврокубков 16 февраля 2017-го, когда была обыграна "Сельта" со счетом 1:0.

Тем не менее "Шахтер" после пропущенного от "Аталанты" гола не опустил руки, отыгравшись незадолго до перерыва. На 41-й минуте Жуниор Мораес получил мяч из глубины, обыграл голкипера и уже в падении пробил по пустым воротам мимо постелившегося защитника. На перерыв соперники ушли при счете 1:1. Хотя могли и при счете 2:1 в пользу "Шахтера" – удар Марлоса со штрафного приняла на себя перекладина ворот "Аталанты".

Второй тайм прошел на нервах с обоюдными шансами. Однако головокружительная развязка поединка оказалась все же в пользу "Шахтера". На 95-й минуте "горняки" убежали в контратаку. Додо прошел соперника на фланге и шикарным пасом нашел в центре Соломона, тот немного замешкался, но все же обыграл защитника и вратаря "Аталанты" и пробил по пустым воротам – 2:1 в пользу дончан!!!

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Отметим, что победный гол сотворили футболисты, которых Луиш Каштру выпустил на замену – тренерская победа!

Главное теперь для дончан – брать максимум очков в двух кряду поединках с загребским "Динамо". Если они это сделают, то путевка в 1/8 Лиги чемпионов у них будет практически в кармане.

Самые яркие кадры матча "Аталанта" – "Шахтер" (1:2)

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"АТАЛАНТА" – "ШАХТЕР" – 1:2

Голы: Сапата, 28 – Мораес, 41, Соломон, 90+5

Нереализованный пенальти: Иличич (16' Аталанта)

Аталанта: Голлини – Толои, Мазьелло (Муриэль, 68), Паломино – Хатебур (Госенс, 57), Де Роон, Пашалич, Кастань – Иличич (Малиновский, 57), Гомес – Сапата

Шахтер: Пятов – Болбат (Додо, 90+3), Кривцов, Матвиенко, Исмаили – Степаненко, Алан Патрик (Соломон, 69) – Марлос (Коноплянка, 86), Коваленко, Тайсон – Мораес

Предупреждения: Иличич, Де Роон, Толой, Малиновский – Кривцов, Степаненко, Мораес, Болбат

Между тем изюминкой матча Юношеской лиги УЕФА "Аталанта" U19 – "Шахтер" U-19, который предшествовал поединку основных команд итальянского и украинского клубов в Лиге чемпионов и завершился вничью 2:2, стал хитрый розыгрыш пенальти в исполнении "горняков". Михаил Мудрик и Георгий Судаков блистательно повторили трюк Месси и Суареса.

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