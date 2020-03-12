Драма на Энфилде: ошибка вратаря стоила "Ливерпулю" путевки в четвертьфинал Лиги чемпионов

"Ливерпуль" на своем поле встречался с мадридским "Атлетико" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Мерсисайдцам пришлось отыгрываться после выездного поражения 0:1. С этой задачей команда Юргена Клоппа справилась еще в перовом тайме, когда счет открыл Жоржиньо Вейналдум. Тем не менее, хозяева поля не сумели забить хотя бы еще один мяч, чтобы решить судьбу путевки в следующий раунд в основное время. Мы проводили онлайн "Ливерпуль" – "Атлетико".

Но уже в самом начале дополнительного времени Фирмино удвоил преимущество "Ливерпуля" и, казалось, что снял все вопросы о победителе. Но на выручку испанскому клубу пришел… испанский голкипер "красных" Адриан. Сначала он неудачно выбил мяч от своих ворот, а затем неуклюже пытался достать мяч после удара Льоренте, заставив болельщиков "Ливерпуля" вспомнить о Лорисе Кариусе, "феерившего" в киевском финале ЛЧ.

Но на этом неудачи Адриана не завершились. Перед самым свистком на перерыв он снова пропустил после несложного удара от Льоренте. В оставшееся время мерсисайдцы смогли исправить ситуацию, а вот гости добили соперника еще одним мячом на последних секундах – отличиился вышедший на замену Альваро Мората.

"Ливерпуль" – "Атлетико" – 2:3 (первый матч – 0:1)

Гол: Вейналдум (43), Фирмино (94) – Льоренте (97, 105), Мората (120)

"Ливерпуль": Адриан, ван Дейк, Робертсон, Гомес, Александер-Арнолд, Вейналдум (Ориги, 105), Хендерсон (Фабиньо, 105), Окслейд-Чемберлен (Милнер, 82), Мане, Фирмино (Минамино, 113), Салах.

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"Атлетико": Облак, Фелипе, Триппьер (Врсалько, 90), Савич, Лоди, Сауль, Томас, Корреа (Хименес, 105), Коке, Жоау Феликс (Мората, 103), Диего Коста (Льоренте, 56).

Предупреждения: Мората (119), Александер-Арнолд (119), Сауль (120).

Ранее сегодня "Пари Сен-Жермен" обыграл "Боруссию" Дортмунд и по сумме двух матчей вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов.

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