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Два лидера АЗ не готовы к матчу с киевским "Динамо" в Лиге чемпионов

10 сентября, 10:19

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Тренерский штаб сомневается в боеспособности молодых нападающих

Меньше недели остается до старта серебряного призера чемпионата Украины в квалификации Лиги чемпионов. В следующий вторник, 15 сентября, "Динамо" примет на "Олимпийском" нидерландский АЗ. Соперник у подопечных Мирчи Луческу – довольно серьезный, но, кажется, известия из лагеря команды Алкмаара несколько упростят задачу "бело-голубых". На днях нападающий "Динамо" дал прогноз на матч с АЗ.

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Лидеры АЗ в прошлом сезоне, форварды 21-летний Келвин Стенгс и 24-летний Уссама Идрисси, пребывают в откровенно плохой форме. Более того, тренер Арне Слот может даже не взять футболистов на матч в Украину, пишет нидерландское издание Voetbal Primeur. В частности, Стенгс пропустил почти всю подготовку к новому сезону из-за травмы, а Идрисси пока что выглядит бледной тенью самого себя.

Оба парня скромно проявили себя во втором раунде квалификации Лиги чемпионов против чешской "Виктории" и были заменены. Во время матчей Лиги наций тренеры не привлекали Келвина и Уссаму к товарищеским матчам с "Ден Хаагом" (0:1) и "Гентом" (1:1), также они не принимали участие в двусторонней игре во вторник. В минувшем сезоне Стенгс забил 10 мячей и сделал 12 передач, а Идрисси – 17 и 10 соответственно.

Напомним, что "Динамо" в стартовом матче Лиги чемпионов обслужит арбитр из Израиля.

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Смотрите сюжет о том, как "Динамо" стартовало в чемпионате Украины матчем с "Олимпиком":

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