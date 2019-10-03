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Дважды по 3:0: обзор матча "Валенсия" – "Аякс" в Лиге чемпионов

3 октября, 09:57

Голландский клуб уверенно лидирует в своей группе

/ Фото: Reuters

Полуфиналист прошлой Лиги чемпионов голландский "Аякс" в этом сезоне стремится продемонстрировать как минимум такие же результаты. Амстердамцы одержали вторую победу подряд на групповом этапе со счетом 3:0, обыграв на выезде "Валенсию". Забитыми голами отметились Зиеш, Промес и ван де Бек.

В следующих двух матчах "Аякс" сыграет с "Челси". Очевидно, в этой спарке и определится победитель группы H.

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"Валенсия" – "Аякс" – 0:3
Голы: Зиеш (8), Промес (34), ван де Бек (67)

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"Валенсия": Силлессен, Коста, Габриэл Паулиста, Гарай, Васс, Гедеш, Ферран Торрес (Черышев, 76), Коклен (Тьерри Коррейя, 70), Парехо, Родриго, Макси Гомес (Ли Кан Ин, 57).

"Аякс": Онана, Альварес, Дест, Велтман, Мартинес, Тадич, Зиеш (Хунтелар, 85), Блинд, Промес (Нерес, 81), Тальяфико, ван де Бек (де Йонг, 88).

Предупреждения: Велтман (12), Тальяфико (27), Коста (45), Мартинес (60), Онана (61), Ли Кан Ин (72), Гарай (76), Промес (81), Блинд (82).

Групповой этап
Группа H
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
АяксАяксАяк
2
2
0
0
6
0
6
6
Забитые 6
Пропущеные 0
Разница 6
Результаты последних матчей: В В
2
ВаленсияВаленсияВал
2
1
0
1
1
3
-2
3
Забитые 1
Пропущеные 3
Разница -2
Результаты последних матчей: П В
3
ЧелсиЧелсиЧел
2
1
0
1
2
2
0
3
Забитые 2
Пропущеные 2
Разница 0
Результаты последних матчей: В П
4
ЛилльЛилльЛил
2
0
0
2
1
5
-4
0
Забитые 1
Пропущеные 5
Разница -4
Результаты последних матчей: П П

Напомним, накануне "Шахтер" на последних минутах вырвал победу у "Аталанты" в Лиге чемпионов. Победный гол в компенсированное время забил Манор Соломон. Обзор матча "Аталанта" – "Шахтер" – 1:2 есть на нашем сайте.

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Лига чемпионов обзор Валенсия видео голов Аякс Амстердам

Источник: Сегодня|Спорт

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