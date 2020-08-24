Двум командам засчитано технические поражения в еврокубках из-за коронавируса

УЕФА засчитал техническое поражение со счетом 0:3 "Словану" из Братиславы в несостоявшемся матче против "Клаксвика" из Фарер в первом раунде квалификации Лиги чемпионов. Накануне поединка в словацком клубе был зафиксировано два случая заражения коронавирусом – сначала у игрока Владимира Вайсса-младшего, который не полетел с командой на Фареры, а на месте положительный тест сдал физиотерапевта клуба.

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Это не противоречило рекомендациям УЕФА, но по правилам местных органов здравоохранения, все находившиеся в самолете должны были сесть на 14-дневный карантин либо немедленно вернуться обратно. В итоге матч сначала перенесли на 21 августа, но он так и не состоялся.

После этого дело было передано в Контрольный, этический и дисциплинарный орган УЕФА. Сегодня стало известно, что "Словану" засчитали поражение в соответствии с Приложением I.2.1 к Регламенту Лиги чемпионов УЕФА (сезон 2020/21), говорится на официальном сайте УЕФА.

Таким образом, "Клаксвик" пробился в следующий раунд квалификации Лиги чемпионов даже не выходя на поле. На следующей стадии они сыграют со швейцарским "Янг Бойзом", но в этот раз такой фокус провернуть им не удастся, так как матч пройдет в Швейцарии.

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Такая же судьба постигла клуб из Косово "Приштину", но уже в предварительном раунде Лиги Европы. "Приштина" должна была встретиться с "Линкольн Ред Импс" из Гибралтара, но матч так и не состоялся после того, как несколько членов делегации косовского клуба получили положительные результаты теста на COVID-19.

Повторное тестирование обнаружило уже восемь случаев заражения, поэтому власти Гибралтара решило поместить всю делегацию на карантин. По этой причине матч не смог состояться 22 августа, а сегодня УЕФА объявил о техническом поражении для "Приштины" в соответствии с Приложением I.2.1 к Регламенту Лиги Европы УЕФА.

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