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Новости Лиги чемпионов 2019/20

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Его не остановить: Роналду установил новый рекорд Лиги чемпионов

2 октября, 18:20

Португалец повторил рекорд Рауля по количеству соперников, которым он забивал в Лиге чемпионов

"Ювентус" дома выиграл у "Байера" (3:0) во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Форвард туринцев Криштиану Роналду установил новый рекорд по количеству побед в этом турнире – 102. Прежнее достижение принадлежало экс-вратарю "Реала" и "Порту" Икеру Касильясу (101 победа).

Нападающий "Ювентуса" также повторил рекорд экс-форварда "Реала" Рауля по количеству соперников, которым он забивал в Лиге чемпионов. Это 33-я команда, которой Криштиану забивал в ЛЧ.

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Кроме того, ни один игрок не имеет больше голов против клубов из определенной страны в Лиге чемпионов, чем Роналду. Мяч в ворота "Байера" стал 27-м в 25 матчах против немецких команд.

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Кстати, ранее мы писали, что Роналду одержим успехом и хочет завязать с футболом. Португальский футболист планирует попробовать себя в чем-то другом.

Сегодня на нашем сайте пройдут три онлайна матчей Лиги чемпионов:

Напомним, вчера "Шахтер" на последних минутах вырвала победу у "Аталанты" в Лиге чемпионов. Победный гол в компенсированное время забил Манор Соломон. Обзор матча "Аталанта" – "Шахтер" – 1:2 есть на нашем сайте.

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Лига чемпионов Криштиану Роналду Байер

Источник: Sportbox

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