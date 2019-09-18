Экзамен для "Шахтера" и битва в Париже: расписание и результаты матчей ЛЧ 18 сентября

Главный поединок для Украины пройдет в Харькове

"Шахтер" vs "Манчестер Сити" / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Лига чемпионов вернулась и подарила фанатам несколько неожиданных результатов. Уже сегодня, 18 сентября, в бой вступят еще 16 команды, которые сразятся между собой в групповом этапе самого престижного клубного турнира.

Безусловно, главным противостоянием вечера станет поединок "Шахтера" и "Манчестер Сити". Мы проведем онлайн матча "Шахтер" – "Манчестер Сити" с фото и видео голами.

Еще одна очень интересная битва пройдет во Франции, где местный "ПСЖ" примет мадридский "Реал".

Группа А

19.55. "Брюгге" – "Галатасарай"

22.00. "Пари Сен-Жермен" – "Реал" – "Футбол 1"

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Группа B

19.55. "Олимпиакос" – "Тоттенхэм" – "Футбол 1"

22.00. "Бавария" – "Црвена Звезда"

Группа C

22.00."Динамо" Загреб – "Аталанта"

22.00. "Шахтер" – "Манчестер Сити" – "Футбол 2"

Группа D

22.00. "Атлетико" – "Ювентус"

22.00. "Байер" – "Локомотив" Москва

Кстати, на матч Лиги чемпионов продано уже 35 тысяч билетов.За день до поединка поддержать команду уже готовы более 37 тысяч болельщиков.

Также мы рассказывали, что в Украине поединок "Шахтера" и "Зари" в полной мере оправдал статус центрального матча тура, став самой результативной игрой текущего сезона. Соперники забили на двоих 7 мячей – 4:3.

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