Еще один матч Лиги чемпионов проведут без зрителей из-за коронавируса

В первом матче Бавария разгромила "Челси" на выезде со счетом 3:0

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между "Баварией" и "Челси" пройдет без зрителей из-за вспышки коронавируса, сообщает Daily Express. Также информацию подтвердил немецкий журналист Кристиан Фальк на своей странице в Twitter. Встреча пройдет 18 марта в Мюнхене. Первая игра завершилась победой "Баварии" со счетом 3:0.

Кроме этого, было решено провести без зрителей ряд матчей чемпионата Германии. Таким образом, при пустых трибунах пройдут поединки "Боруссия Д" – "Шальке", "Боруссия М" – "Кельн" и "Вердер" – "Байер".

Кстати, сегодня стало известно, что матч Польша – Украина в Хожуве пройдет без зрителей. Основанием для проведения матча с Украиной при пустых трибунах Польский футбольный союз назвал объявление премьер-министра Матеуша Моравецкого об отмене всех массовых мероприятий в стране из-за угрозы распространения коронавируса.

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Ранее мы сообщали, что, скорее всего, матч Франция – Украина 27 марта в Париже тоже пройдет при пустых трибунах. Как заявила министр спорта Франции Роксана Марасиняну, во время спортивных соревнований в этой стране до 15 апреля на стадионах не может находиться более 1000 болельщиков.

Смотрите, как "Бавария" обыграла "Челси" в первом матче:

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