"Это будет как поход в школу": президент "Аталанты" – о встрече с "ПСЖ" в 1/4-й Лиги чемпионов

Сегодня, 10 июля, в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка четвертьфиналов и полуфиналов Лиги чемпионов. По ее итогам в 1/4 финала бывший соперник донецкого "Шахтера" по групповому этапу турнира "Аталанта" сыграет с французским "ПСЖ". Президент итальянского клуба, за который выступает украинец Руслан Малиновский, прокомментировал выбор жребия и сравнил предстоящий матч с походом в школу.

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"Для "Аталанты" просто оказаться среди восьми лучших команд Европы – мечта. Это исторический момент для Бергамо. "ПСЖ" – очень сильная команда. Мы настроены решительно и постараемся воспользоваться своим шансом. Для нас это будет как поход в школу. Но вечер обещает быть незабываемым", – цитирует Антонио Перкасси Football Italia со ссылкой на УЕФА.

Напомним, что по итогам жеребьевки в 1/4 финала Лиги чемпионов образовались такие пары:

Пара 1. "Манчестер Сити"/"Реал" – "Лион"/"Ювентус"

Пара 2. "Лейпциг" – "Атлетико"

Пара 3. "Наполи"/"Барселона" – "Челси"/"Бавария"

Пара 4. "Аталанта" – "ПСЖ"

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Плей-офф Лиги чемпионов, начиная со стадии 1/4 финала, пройдет в Португалии. Тогда как "МанСити" и "Барселона" добились проведения ответных матчей еврокубков дома. Путевки в четвертьфинал ранее оформили "ПСЖ", "Аталанта", "Атлетико" и "Лейпциг". В парах "Реал" – "МанСити" (первый матч – 1:2), "Челси" – "Бавария" (0:3), "Лион" – "Ювентус" (1:0) и "Наполи" – "Барселона" (1:1) предстоит провести ответные поединки. Матчи должны пройти 7 и 8 августа.

"Аталанта"/Фото Atalanta B.C.

Напомним, что стадия 1/4 финала пройдет с 12 по 15 августа и будет состоять из одного матча. Полуфиналы запланированы на 18 и 19 августа, а главный поединок турнира пройдет 23 августа. Матчи будут принимать стадионы в Лиссабоне "Да Луж" и "Жозе Алваладе". Тем временем Португалия ужесточила карантин из-за COVID-19.

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