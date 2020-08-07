Евро-2020 стартует сегодня: четыре доказательства того, что чемпионат Европы никто не отменял

Евро-2020 стартует прямо сегодня! Да-да, вы все правильно прочитали. Лучшие команды Европы в августе будут сражаться за звание самой сильной в Старом Свете. Чем не чемпионат Европы? Все равно не верите? Приводим еще несколько доказательств:

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Доказательство 1. Все матчи, кроме оставшихся в 1/8 финала, пройдут в одной стране – в Португалии. Помните, как португальцы принимали чемпионат Европы в 2004 году? Тогда еще золотые медали сенсационно завоевала сборная Греции. Возможно, и в этот раз выстрелит какая-то "темная лошадка". Мы ранее писали, что исполнилось 16 лет слезам Роналду: Криштиану проиграл первый финал в карьере, а Греция сотворила сенсацию.

Фото: REUTERS/Rafael Marchante

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Доказательство 2. На поле сойдутся звезды мирового футбола. Да, в оставшихся матчах мы не увидим всех сильнейших игроков Европы, таких как Гари Кейн, Деле Алли, Поль Погба, Вирджил ван Дейк и другие. Но их легко заменят Лионель Месси, Луис Суарес, Неймар, Анхель Ди Мария, Серхио Агуэро, Дуглас Коста, Виллиан, список можно продолжать еще долго. Достойная альтернатива?

/ Фото: Getty Images

Доказательство 3. Начиная с 1/4 финала победитель будет определяться по итогам одного матча, что мы привыкли видеть на чемпионатах Европы и мира. Представьте, какой это будет накал эмоций, когда лучшие команды Европы будут бороться, зная, что второго матча на исправление ситуации не будет. Ко всему прочему, в случае ничьей нас будут ждать всеми любимые серии послематчевых пенальти. Когда мы еще такое увидим?!

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Доказательство 4. Украинцы едут на Евро! Наших представителей будет не так много, всего два игрока – Руслан Малиновский из "Аталанты" и Александр Зинченко, представляющий "Манчестер Сити". Тем не менее, можно не сомневаться, что вся страна будет поддерживать наших соотечественников. А команда Зинченко, к слову, имеет очень высокие шансы на итоговую победу.

Руслан Малиновский Александр Зинченко / Фото: Getty Images

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Что касается полноценного чемпионата Европы, то он был перенесен на следующее лето. В честь 60-летия турнира континентальное первенство должно было пройти по необычной схеме – матчи планировалось в 12 городах в 12 различных странах: Азербайджане, Англии, Венгрии, Германии, Дании, Ирландии, Испании, Италии, Нидерландах, России, Румынии, Шотландии. Новые даты турнира – 11 июня – 11 июля 2021 года.

По ком ударит перенос Евро-2020 на следующий год

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