Фанаты вывесили баннер со звездой "Ливерпуля" и огромным половым органом

В Клубе посчитали баннер оскорбительным и с расистским стереотипом

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Болельщики "Ливерпуля" вывесили баннер непристойного содержания перед гостевым матчем третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против "Генка" (4:1). На нем изображен нападающий Дивок Ориги, который держит в руках свой половой орган гигантских размеров. Этот баннер в скором времени был удален с трибуны. Ранее мы писали, что 19-летний игрок "Зальцбурга" первым забил шесть голов в стартовых трех матчах Лиги чемпионов.

"Ливерпуль" осуждает баннер в нашем секторе, появившийся до матча. Это изображение характеризует расистский стереотип. Это совершенно недопустимо. Мы действовали быстро, чтобы удалить баннер. Теперь будем работать с местными органами, чтобы установить личности виновных", – цитирует Liverpool Echo представителя клуба.

Стоит отметить, что Дивок Ориги на молодежном уровне выступал за "Генк". В текущем сезоне на счету 24-летнего бельгийца 11 матчей во всех турнирах и один забитый мяч.

Напомним, что единственный представитель Украины в Лиге чемпионов "Шахтер" сыграл вничью с "Динамо" Загреб (2:2). Поединок ознаменовался скандальным пенальти в ворота "горняков" во втором тайме. Мнения экспертов по поводу справедливости его назначения разделились.

Так, бывший тренер "Металлиста" и "Днепра" Мирон Маркевич заявил, что совершать такие фолы, как Пятов, нельзя. Также украинского специалиста удивила игра хорватской команды.

А вот сам виновник эпизода Андрей Пятов рассказал, что не увидел судья в моменте со скандальным пенальти. Голкипер отметил, что повторы не показывают полную картину происходившего в тот момент.

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