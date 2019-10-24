Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,89
27,69

Новости Лиги чемпионов 2019/20

Главная Матчи Таблица Видео

Фанаты вывесили баннер со звездой "Ливерпуля" и огромным половым органом

24 октября, 10:58

В Клубе посчитали баннер оскорбительным и с расистским стереотипом

Реклама

Болельщики "Ливерпуля" вывесили баннер непристойного содержания перед гостевым матчем третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против "Генка" (4:1). На нем изображен нападающий Дивок Ориги, который держит в руках свой половой орган гигантских размеров. Этот баннер в скором времени был удален с трибуны. Ранее мы писали, что 19-летний игрок "Зальцбурга" первым забил шесть голов в стартовых трех матчах Лиги чемпионов.

"Ливерпуль" осуждает баннер в нашем секторе, появившийся до матча. Это изображение характеризует расистский стереотип. Это совершенно недопустимо. Мы действовали быстро, чтобы удалить баннер. Теперь будем работать с местными органами, чтобы установить личности виновных", – цитирует Liverpool Echo представителя клуба.

Стоит отметить, что Дивок Ориги на молодежном уровне выступал за "Генк". В текущем сезоне на счету 24-летнего бельгийца 11 матчей во всех турнирах и один забитый мяч.

Напомним, что единственный представитель Украины в Лиге чемпионов "Шахтер" сыграл вничью с "Динамо" Загреб (2:2). Поединок ознаменовался скандальным пенальти в ворота "горняков" во втором тайме. Мнения экспертов по поводу справедливости его назначения разделились.

Так, бывший тренер "Металлиста" и "Днепра" Мирон Маркевич заявил, что совершать такие фолы, как Пятов, нельзя. Также украинского специалиста удивила игра хорватской команды.

А вот сам виновник эпизода Андрей Пятов рассказал, что не увидел судья в моменте со скандальным пенальти. Голкипер отметил, что повторы не показывают полную картину происходившего в тот момент.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Лига чемпионов Ливерпуль Дивок Ориджи

Источник: Евро-футбол

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Шахтер" – "Динамо": "горняки" вырвали ничью в матче Лиги чемпионовЛига чемпионов
Где смотреть матч Лиги чемпионов
Где смотреть матч Лиги чемпионов "Шахтер" – "Динамо"Лига чемпионов
"Шахтер" – "Динамо" Загреб: видео голов и лучших моментов матча Лиги чемпионовЛига чемпионов
"Аякс" – "Челси": VAR "украла" гол амстердамцев, а Миши принес победу ЛэмпардуЛига чемпионов
Месси и Роналду, отдохните! Назван главный претендент на
Месси и Роналду, отдохните! Назван главный претендент на "Золотой мяч"-2019Футбол
"Ювентус" – "Локомотив". Дибала оформил дубль за три минуты и подарил Синьоре победуФутбол

Новости партнеров

Loading...
загрузка...