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Новости Лиги чемпионов 2019/20

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Феерия Месси на юбилей: обзор матча "Барселона" – "Боруссия" в Лиге чемпионов

28 ноября, 00:04

Голы и лучшие моменты матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов

"Барселона" обыграла дортмундскую "Боруссию" в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов и гарантировала себе первое место в группе. Уже в первом тайме каталонцы установили комфортный для себя счет благодаря голам Луиса Суареса и Лионеля Месси. Уругваец и вовсе мог уйти на перерыв с дублем, но еще один его гол не засчитали из-за офсайда. Мы вели онлайн матча "Барселона" – "Боруссия" .

После перерыва Антуан Гризманн, появившийся на поле по ходу первой половины встречи после травмы Дембеле, довел счет до разгромного после феноменальной передачи от Месси. Аргентинец записал на свой счет уже второй ассист. К слову, матч против "Боруссии" стал для Месси 700-м в "сине-гранатовой" футболке. За это время он наколотил 613 мячей с учетом сегодняшнего.

Вышедший в перерыве Джейдон Санчо красивым ударом один гол отквитал, но этого оказалось мало для того, чтобы зацепиться за очки и, возможно, спасти карьеру своему тренеру. Ранее сообщалось, что Люсьен Фавр будет уволен в случае поражения в Барселоне .

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Отметим, что "Боруссия" еще сохраняет шансы на выход в 1/8 финала, но для этого им нужно в последнем туре обыгрывать "Славию" дома и надеяться, что "Интер" потеряет очки в домашней встрече с немотивированными каталонцами.

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Групповой этап
Группа F
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
БарселонаБарселонаБар
5
3
2
0
7
3
4
11
Забитые 7
Пропущеные 3
Разница 4
Результаты последних матчей: В Н В В Н
2
Боруссия ДортмундБоруссия ДортмундБор
5
2
1
2
6
7
-1
7
Забитые 6
Пропущеные 7
Разница -1
Результаты последних матчей: П В П В Н
3
ИнтерИнтерИнт
5
2
1
2
9
7
2
7
Забитые 9
Пропущеные 7
Разница 2
Результаты последних матчей: В П В П Н
4
Славия ПрагаСлавия ПрагаСла
5
0
2
3
3
8
-5
2
Забитые 3
Пропущеные 8
Разница -5
Результаты последних матчей: П Н П П Н

"Барселона" – "Боруссия" Д – 3:1
Голы: Суарес (29), Месси (33), Гризманн (67) – Санчо (77)

"Барселона": тер Стеген, Фирпо, Серджи Роберто, Лангле, Умтити, де Йонг, Бускетс, Ракитич (Видаль, 78), Дембеле (Гризманн, 26), Суарес (Ваге, 90), Месси.

"Боруссия" Д: Бюрки, Хакими, Аканджи, Пишчек (Загаду, 76), Шульц (Санчо, 46), Вайгль (Гетце, 85), Геррейру, Брандт, Витцель, Ройс, Хуммельс.

Предупреждение: Месси (51), Бускетс (71), Геррейру (74).

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Лига чемпионов Барселона видео голов Боруссия Дортмунд

Источник: Сегодня|Спорт

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