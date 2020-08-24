Феноменальный герой финала Лиги чемпионов Кингсли Коман к 24 годам выиграл уже 20 трофеев

В воскресенье вечером "Бавария" обыграла "ПСЖ" в финале Лиги чемпионов, а решающий и единственный мяч в поединке забил Кингсли Коман. Как оказалось, французский полузащитник, огорчив миллионы соотечественников, в свои 24 года обзавелся уже солидной коллекцией трофеев.

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Кубок Лиги чемпионов стал для уроженца и воспитанника Парижа 20-м в списке завоеванных призов на клубном уровне. Больше всего Коман побеждал с "Баварией": кроме Лиги чемпионов, в чемпионате, Кубке и Суперкубке Германии. Так же чемпионство, Кубок и Суперкубок страны он выигрывал и за три сезона в составе итальянского "Ювентуса" в 2014-2017 гг. А на заре профессиональной карьеры Кингсли успел завоевать "золото" чемпионата Франции, Кубок лиги и Суперкубок.

В сезоне 2019/2020 француз, имеющий и гражданство Гваделупы, забил восемь мячей в 38 матчах за "Баварию", отдав еще и пять голевых передач.

Со сборной Франции полузащитник пока что ограничился серебряными медалями чемпионата Европы 2016 года, который прошел у него на Родине.

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Читайте также о церемонии награждения "Баварии" и узнайте, что происходило на поле после финального свистка.

Смотрите, как Кингсли забил решающий мяч в воскресном финале в Лиссабоне:

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