Финал Лиги чемпионов: прогноз букмекеров на матч "ПСЖ" – "Бавария"

Как завершится матч в основное время, кто завоюет трофей и у кого наибольшие шансы забить гол - котировки букмекеров

Сегодня внимание футбольных фанатов приковано к Португалии, где в 22:00 начнется финальный поединок Лиги чемпионов "ПСЖ" – "Бавария". Парижане впервые пробились в финал и могут сотворить историю, а "Бавария" готова продлить свою невероятную серию – мюнхенцы в этой Лиге чемпионов только побеждают (10 матчей – 10 побед). Смотреть "ПСЖ" – "Бавария" онлайн с видеоповторами можно на нашем сайте.

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Аналитики букмекерских контор называют фаворитом немецкую "машину". Коэффициент на победу "Баварии" в основное время составляет 2.05, тогда как ставку на победу "ПСЖ" можно сделать с котировкой 3.25, а на ничью – 4.20. Значит, в основное время вероятность результата матча такая: победа "ПСЖ" 30 процентов, ничья 23 процента, победа "Баварии" 47 процентов.

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Котировки на завоевание трофея с учетом возможного дополнительного времени и серии пенальти такие: 1.60 на "Баварию" и 2.45 на "ПСЖ". Значит, вероятность победы немецкого клуба в Лиге чемпионов оценивается в 60 процентов.

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Матч пройдет при пустых трибунах. Букмекеры прогнозируют, что с вероятностью в 67 процентов зрители у экранов сегодня увидят три или больше гола в основное время матча. Коэффициент на "больше 2,5 голов" равен 1.38, а на "меньше 2,5 голов" можно сделать ставку с котировкой 3.05.

Самыми вероятными счетами матча в основное время букмекеры называют такие – 1:2 в пользу "Баварии" (коэффициент 9.30), ничья 1:1 (коэф. 9.40) и 2:2 (коэф. 11.50).

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Самые вероятные авторы голов в каждой команде:

Килиан Мбаппе, "ПСЖ" – 2.15 (коэффициент на "забьет гол")

Неймар, "ПСЖ" – 2.60

Анхель Ди Мария, "ПСЖ" – 4.15

Роберт Левандовски, "Бавария" – 2.05

Серж Гнабри, "Бавария" – 3.25

Томас Мюллер, "Бавария" – 3.75

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Напомним, что в полуфинале Лиги чемпионов "ПСЖ" разгромил другую немецкую команду – "Лейпциг":

В свою очередь, "Бавария" легко обыграла другой французский клуб – "Лион":

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