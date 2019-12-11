Финиш группового этапа Лиги чемпионов: "Шахтер" – "Аталанта" и другие матчи среды

В среду, 11 декабря, проходят восемь последних матчей группового раунда Лиги чемпионов. Центральное для украинских болельщиков противостояние дня принимает Харьков, где "Шахтер" за выход в 1/8 финала ЛЧ играет с "Аталантой". Трансляция Шахтер – Аталанта доступна на нашем сайте.
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Лига чемпионов, 6 тур. Среда, 11 декабря
19:55 Шахтер – АталантаТВ: "Футбол 2"
Букмекеры: 2.60 – 3.85 – 2.50
19:55 Динамо Загреб – МанСитиТВ: "Футбол 1"
Букмекеры: 4.90 – 4.60 – 1.62
22:00 ПСЖ – Галатасарай
Букмекеры: 1.12 – 9.60 – 28.0
22:00 Брюгге – Реал
Букмекеры: 3.25 – 3.70 – 2.18
22:00 Бавария – Тоттенхэм
Букмекеры: 1.36 – 6.00 – 7.50
22:00 Олимпиакос – Црвена Звезда
Букмекеры: 1.47 – 4.70 – 6.90
22:00 Атлетико – Локомотив
Букмекеры: 1.16 – 7.60 – 23.0
22:00 Байер – ЮвентусТВ: "Футбол 1"
Букмекеры: 2.00 – 3.75 – 3.70
Трансляции матчей Лиги чемпионов – на oll.tv (по подписке)
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