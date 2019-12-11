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Новости Лиги чемпионов 2019/20

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Финиш группового этапа Лиги чемпионов: "Шахтер" – "Аталанта" и другие матчи среды

11 декабря, 12:02

Все о поединках заключительного игрового дня в ЛЧ - трансляции, обновляющиеся результаты и актуальные таблицы

"Шахтер" завершает групповой турнир ЛЧ

"Шахтер" завершает групповой турнир ЛЧ / Фото: Reuters

В среду, 11 декабря, проходят восемь последних матчей группового раунда Лиги чемпионов. Центральное для украинских болельщиков противостояние дня принимает Харьков, где "Шахтер" за выход в 1/8 финала ЛЧ играет с "Аталантой". Трансляция Шахтер – Аталанта доступна на нашем сайте.

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Лига чемпионов, 6 тур. Среда, 11 декабря

Групповой этап
Группа C
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Манчестер СитиМанчестер СитиМан
5
3
2
0
12
3
9
11
Забитые 12
Пропущеные 3
Разница 9
Результаты последних матчей: Н Н В В В
2
Шахтер Шахтер Шах
5
1
3
1
8
10
-2
6
Забитые 8
Пропущеные 10
Разница -2
Результаты последних матчей: Н Н Н В П
3
Динамо ЗагребДинамо ЗагребДин
5
1
2
2
9
9
0
5
Забитые 9
Пропущеные 9
Разница 0
Результаты последних матчей: П Н Н П В
4
АталантаАталантаАта
5
1
1
3
5
12
-7
4
Забитые 5
Пропущеные 12
Разница -7
Результаты последних матчей: В Н П П П

19:55 Шахтер – АталантаТВ: "Футбол 2"

Букмекеры: 2.60 – 3.85 – 2.50

19:55 Динамо Загреб – МанСитиТВ: "Футбол 1"

Букмекеры: 4.90 – 4.60 – 1.62

Групповой этап
Группа A
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Пари Сен-ЖерменПари Сен-ЖерменПар
5
4
1
0
12
2
10
13
Забитые 12
Пропущеные 2
Разница 10
Результаты последних матчей: Н В В В В
2
Реал МадридРеал МадридРеа
5
2
2
1
11
7
4
8
Забитые 11
Пропущеные 7
Разница 4
Результаты последних матчей: Н В В Н П
3
БрюггеБрюггеБрю
5
0
3
2
3
9
-6
3
Забитые 3
Пропущеные 9
Разница -6
Результаты последних матчей: Н П П Н Н
4
ГалатасарайГалатасарайГал
5
0
2
3
1
9
-8
2
Забитые 1
Пропущеные 9
Разница -8
Результаты последних матчей: Н П П П Н

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22:00 ПСЖ – Галатасарай

Букмекеры: 1.12 – 9.60 – 28.0

22:00 Брюгге – Реал

Букмекеры: 3.25 – 3.70 – 2.18

Групповой этап
Группа B
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
БаварияБаварияБав
5
5
0
0
21
4
17
15
Забитые 21
Пропущеные 4
Разница 17
Результаты последних матчей: В В В В В
2
ТоттенхэмТоттенхэмТот
5
3
1
1
17
11
6
10
Забитые 17
Пропущеные 11
Разница 6
Результаты последних матчей: В В В П Н
3
Црвена ЗвездаЦрвена ЗвездаЦрв
5
1
0
4
3
19
-16
3
Забитые 3
Пропущеные 19
Разница -16
Результаты последних матчей: П П П В П
4
ОлимпиакосОлимпиакосОли
5
0
1
4
7
14
-7
1
Забитые 7
Пропущеные 14
Разница -7
Результаты последних матчей: П П П П Н

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Групповой этап
Группа D
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
ЮвентусЮвентусЮве
5
4
1
0
10
4
6
13
Забитые 10
Пропущеные 4
Разница 6
Результаты последних матчей: В В В В Н
2
АтлетикоАтлетикоАтл
5
2
1
2
6
5
1
7
Забитые 6
Пропущеные 5
Разница 1
Результаты последних матчей: П П В В Н
3
БайерБайерБай
5
2
0
3
5
7
-2
6
Забитые 5
Пропущеные 7
Разница -2
Результаты последних матчей: В В П П П
4
ЛокомотивЛокомотивЛок
5
1
0
4
4
9
-5
3
Забитые 4
Пропущеные 9
Разница -5
Результаты последних матчей: П П П П В

22:00 Атлетико – Локомотив

Букмекеры: 1.16 – 7.60 – 23.0

22:00 Байер – ЮвентусТВ: "Футбол 1"

Букмекеры: 2.00 – 3.75 – 3.70

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Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге чемпионов

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Лига чемпионов Шахтер Донецк Манчестер Сити Байер Ювентус Турин Аталанта

Источник: Сегодня|Спорт

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