Финиш группового этапа Лиги чемпионов: "Шахтер" – "Аталанта" и другие матчи среды

Все о поединках заключительного игрового дня в ЛЧ - трансляции, обновляющиеся результаты и актуальные таблицы

"Шахтер" завершает групповой турнир ЛЧ / Фото: Reuters

В среду, 11 декабря, проходят восемь последних матчей группового раунда Лиги чемпионов. Центральное для украинских болельщиков противостояние дня принимает Харьков, где "Шахтер" за выход в 1/8 финала ЛЧ играет с "Аталантой". Трансляция Шахтер – Аталанта доступна на нашем сайте.

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Лига чемпионов, 6 тур. Среда, 11 декабря

19:55 Шахтер – АталантаТВ: "Футбол 2"

Букмекеры: 2.60 – 3.85 – 2.50

19:55 Динамо Загреб – МанСитиТВ: "Футбол 1"

Букмекеры: 4.90 – 4.60 – 1.62

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22:00 ПСЖ – Галатасарай

Букмекеры: 1.12 – 9.60 – 28.0

22:00 Брюгге – Реал

Букмекеры: 3.25 – 3.70 – 2.18

22:00 Бавария – Тоттенхэм

Букмекеры: 1.36 – 6.00 – 7.50

22:00 Олимпиакос – Црвена Звезда

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Букмекеры: 1.47 – 4.70 – 6.90

22:00 Атлетико – Локомотив

Букмекеры: 1.16 – 7.60 – 23.0

22:00 Байер – ЮвентусТВ: "Футбол 1"

Букмекеры: 2.00 – 3.75 – 3.70

Трансляции матчей Лиги чемпионов – на oll.tv (по подписке)

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Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге чемпионов

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