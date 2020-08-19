Французам стоит паковать чемоданы: прогноз на полуфинал "Лион" – "Бавария"

Сегодня, 19 августа, в Лиссабоне на поле стадиона "Жозе Алваладе" состоится второй полуфинальный матч Лиги чемпионов, в котором встречаются немецкая "Бавария" и французский "Лион". Из-за пандемии коронавируса эта стадия турнира состоит из одного матча. Начало – в 22:00. Онлайн-трансляция "Лион" – "Бавария" проходит на нашем сайте с видео-повторами голов, самых опасных моментов, а также яркими фото и главными подробностями противостояния.

Реклама

Читайте также: "Лион" – "Бавария": когда и где смотреть полуфинал Лиги чемпионов

"Бавария", которая проводит очень мощный и результативный сезон, безоговорочный фаворит этой встречи. Коэффициент на победу немецкой машины в основное время матча составляет 1.25, тогда как ставку на "Лион" можно сделать с котировкой 10.50, а на ничью – 6.80. Вероятность такого исхода в основное время аналитиками букмекерских контор подсчитана следующая: выигрыш французской команды – 9%, ничья – 14%, победа "Баварии" – 77%.

"Лион" / Фото: Reuters

Реклама

Котировки на выход в финал с учетом дополнительного времени и серии пенальти такие: 1.10 на "Баварию" и 7.85 на "Лион". Значит, шансы немецкого клуба сыграть в финале равны 88%.

Фото: REUTERS/Manu Fernandez В тренде "Бавария" уничтожила "Барселону" 8:2 в суперматче Лиги чемпионов

Самый популярный счет 2:0 в пользу мюнхенцев – 7.00, также близка по котировкам и победа "Баварии" 3:0 – 7.50, выигрыш "Лиона" со счетом 2:1 – 29.00. У французов, вероятнее всего, забьет Мусса Дембеле – 3.40 на его гол, у Мюнхена самый опасный лучший бомбардир Лиги чемпионов в сезоне Роберт Левандовски – 1.36.

Также нельзя пропустить прогноз на матч "Лион" – "Бавария" от футбольного комментатора.

Реклама

Смотрите, как "Лион" выбил из Лиги чемпионов "Манчестер Сити"

Все подробности в спецтеме Лига чемпионов

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама