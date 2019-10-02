Футболист, которого открыла Украина, набьет себе две татуировки в честь дубля в ворота "Реала"

Нигериец Деннис Бонавентуре, выступавший за луганскую "Зарю", стал героем матча Лиги чемпионов в Мадриде

Деннис Бонавентуре / Фото: Reuters

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Нигерийский нападающий "Брюгге" Эммануэль Деннис Бонавентуре, в свое время выступавший за луганскую "Зарю", стал главным героем матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Реалом" (2:2). В Мадриде экс-форвард "Зари" забил Тибо Куртуа два мяча, правда, это не принесло бельгийцам победу над самым титулованным клубом в истории футбола – во втором тайме "Реал" сумел вырвать ничью.

Обзор матча "Реал" – "Брюгге" (2:2)

"Я счастлив, что забил два гола "Реалу", мы действительно хотели выиграть игру и были близки к этому, – сказал после игры с Королевским клубом Бонавентуре. – Этот результат – заслуга всей команды. Было бы нечестно сказать, что он достигнут из-за моих двух голов"

Интересно, что форвард "Брюгге" обещал до игры сделать татуировку, если забьет на "Сантьяго Бернабеу". В матче он оформил дубль. "Теперь мне придется сделать два тату", – заявил бывший нападающий "Зари".

Смотрите голы Бонавентуре в ворота "Реала"

Напомним, во втором туре Лиги чемпионов "Шахтер" одержал волевую победу над "Аталантой", забив решающий мяч на 95-й минуте. Выигрыш в Милане дарит "горнякам" прекрасные шансы на попадание в весеннюю часть самого престижного еврокубка.

Также вторничные матчи Лиги чемпионов ознаменовались фиаско "Тоттенхэма" в игре с "Баварией" 2:7. Это самое крупное домашнее поражение в еврокубках в истории английских команд.

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