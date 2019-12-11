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Футбольное "убийство" в Милане: как "Барселона" без Месси отправила "Интер" в Лигу Европы

11 декабря, 06:53

Даже без Лионеля и турнирной мотивации каталонцы обыграли итальянского гранда на его поле

"Интер" - "Барселона" - 1:2

"Интер" - "Барселона" - 1:2 / Фото: Reuters

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"Интер" – в печали. Проиграв на своем поле наполовину резервному составу "Барселоны" 1:2, клуб из Милана вылетел из Лиги чемпионов во второй по значимости еврокубок – Лигу Европы. Напомним, в среду пройдет оставшаяся часть матчей заключительного тура группового раунда ЛЧ. Онлайн Шахтер Аталанта смотреть можно в трансляции на нашем сайте.

Отметим, что для каталонцев этот поединок ничего в турнирном плане не решал, так как они досрочно выиграли свою группу. Поэтому тренер "Барселоны" дал отдохнуть многим лидерам команды. Например, вместо Лиги чемпионов Месси был занят покупкой квартиры в "Маленькой Москве".

Обзор матча "Интер" – "Барселона" (1:2)

"У нас были шансы выиграть, но вместо того чтобы забить, мы пропустили, и это нас действительно убило. Видеть гол Фати было очень больно. Мне обидно за болельщиков на "Сан-Сиро", которые гнали нас вперед весь матч, создав прекрасную атмосферу. Все это должно было закончиться иначе. Мы заслуживали большего в этой группе", – посетовал после поражения от "Барселоны" тренер "Интера" Антонио Конте

Все голы матча "Интер" – "Барселона" (1:2)

Карлес Перес, 23 (0:1)

Лукаку, 44 (1:1)

Фати, 86 (1:2)

"Мы в восторге, ведь это был действительно сильный соперник. Чувствуем, что обязаны выиграть Лигу чемпионов", – сказал, в свою очередь, после победы над "Интером" тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде

Статистика матча "Интер" – "Барселона" (1:2)

Интер – Барселона – 1:2
Голы: Лукаку, 44 – Карлес Перес, 23, Фати, 86
Интер: Ханданович – Годин, Де Врей, Шкриниар – Д'Амброзио (Политано, 75), Весино, Брозович, Валеро (Эспозито, 77), Бираги (Лацаро, 69) – Мартинес, Лукаку
Барселона: Нето – Тодибо, Умтити, Ленгле – Ракитич (Де Йонг, 63) – Ваге, Видаль, Аленья, Фирпо – Карлес Перес (Фати, 85), Гризманн (Суарес, 62)
Предупреждения: Валеро – Ленгле, Фирпо

Групповой этап
Группа F
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
БарселонаБарселонаБар
6
4
2
0
9
4
5
14
Забитые 9
Пропущеные 4
Разница 5
Результаты последних матчей: В В Н В В
2
Боруссия ДортмундБоруссия ДортмундБор
6
3
1
2
8
8
0
10
Забитые 8
Пропущеные 8
Разница 0
Результаты последних матчей: В П В П В
3
ИнтерИнтерИнт
6
2
1
3
10
9
1
7
Забитые 10
Пропущеные 9
Разница 1
Результаты последних матчей: П В П В П
4
Славия ПрагаСлавия ПрагаСла
6
0
2
4
4
10
-6
2
Забитые 4
Пропущеные 10
Разница -6
Результаты последних матчей: П П Н П П

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Лига чемпионов Барселона видео голов Лионель Месси Интер Италия

Источник: Сегодня|Спорт

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