Футбольное "убийство" в Милане: как "Барселона" без Месси отправила "Интер" в Лигу Европы

Даже без Лионеля и турнирной мотивации каталонцы обыграли итальянского гранда на его поле

"Интер" - "Барселона" - 1:2 / Фото: Reuters

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"Интер" – в печали. Проиграв на своем поле наполовину резервному составу "Барселоны" 1:2, клуб из Милана вылетел из Лиги чемпионов во второй по значимости еврокубок – Лигу Европы. Напомним, в среду пройдет оставшаяся часть матчей заключительного тура группового раунда ЛЧ. Онлайн Шахтер Аталанта смотреть можно в трансляции на нашем сайте.

Отметим, что для каталонцев этот поединок ничего в турнирном плане не решал, так как они досрочно выиграли свою группу. Поэтому тренер "Барселоны" дал отдохнуть многим лидерам команды. Например, вместо Лиги чемпионов Месси был занят покупкой квартиры в "Маленькой Москве".

Обзор матча "Интер" – "Барселона" (1:2)

"У нас были шансы выиграть, но вместо того чтобы забить, мы пропустили, и это нас действительно убило. Видеть гол Фати было очень больно. Мне обидно за болельщиков на "Сан-Сиро", которые гнали нас вперед весь матч, создав прекрасную атмосферу. Все это должно было закончиться иначе. Мы заслуживали большего в этой группе", – посетовал после поражения от "Барселоны" тренер "Интера" Антонио Конте

Все голы матча "Интер" – "Барселона" (1:2)

Карлес Перес, 23 (0:1)

Лукаку, 44 (1:1)

Фати, 86 (1:2)

"Мы в восторге, ведь это был действительно сильный соперник. Чувствуем, что обязаны выиграть Лигу чемпионов", – сказал, в свою очередь, после победы над "Интером" тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде

Статистика матча "Интер" – "Барселона" (1:2)

Интер – Барселона – 1:2

Голы: Лукаку, 44 – Карлес Перес, 23, Фати, 86

Интер: Ханданович – Годин, Де Врей, Шкриниар – Д'Амброзио (Политано, 75), Весино, Брозович, Валеро (Эспозито, 77), Бираги (Лацаро, 69) – Мартинес, Лукаку

Барселона: Нето – Тодибо, Умтити, Ленгле – Ракитич (Де Йонг, 63) – Ваге, Видаль, Аленья, Фирпо – Карлес Перес (Фати, 85), Гризманн (Суарес, 62)

Предупреждения: Валеро – Ленгле, Фирпо

Все подробности в спецтеме Лига чемпионов

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