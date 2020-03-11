Где смотреть "Ливерпуль" – "Атлетико" – ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов

Встреча начнется на "Энфилде" в Англии в 22:00 в среду

11 марта проходят два повторных поединка 1/8 финала самого престижного клубного турнира Старого Света – Лиги чемпионов. Один из них – в Англии. Наш сайт следит за событиями в прямом эфире: "Ливерпуль" – "Атлетико" онлайн уже начался.

В первой встрече, в Мадриде, хозяева добились победы с минимальным счетом – 1:0. Тогда, 18 февраля, все решил гол Сауля уже на четвертой минуте. С тех пор прошло 22 дня – и многое для команд изменилось. "Ливерпуль" пытается выйти из кризиса после трех поражений в трех турнирах: Лиге чемпионов, английской Премьер-лиге и Кубке Англии. "Атлетико" держится на своем уровне, но без особого блеска идет на шестой позиции в чемпионате Испании.

На украинском телевидении матч "Ливерпуль" – "Атлетико" покажет телеканал "Футбол 2". Стартует прямой эфир в 21:55. А за 40 минут до этого на том же канале начнется аналитическая передача "Ночь Лиги чемпионов". Кроме того, смотреть телетрансляцию можно на платформе OLL.TV (по подписке).

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Также наш сайт ведет онлайн матча "Динамо" – "Александрия" в 1/4 финала Кубка Украины.

Смотрите видеообзор первого матча "Атлетико" – "Ливерпуль"

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