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Где смотреть матч Лиги чемпионов "Аталанта" – "Шахтер"

1 октября, 14:00

Список трансляций матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов

"Горняки" готовятся к матчу против "Аталанты"

"Горняки" готовятся к матчу против "Аталанты" / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Сегодня донецкий "Шахтер" проведет матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов. В Милане на стадионе "Сан- Сиро" подопечные Луиша Каштру встретятся с "Аталантой". Матч начнется в 19:55 по киевскому времени и будет показан в прямом эфире на ТВ и в интернете, а на нашем сайте уже доступен онлайн "Аталанта" – "Шахтер".

Онлайн матча "Аталанта" – "Шахтер" в Лиге чемпионов

В первом туре "Шахтер" уступил "Манчестер Сити" в Харькове со счетом 0:3, поэтому "горнякам" сегодня необходимо набирать очки, если они хотят бороться за выход из группы. У "Аталанты" ситуация идентичная – дебютный матч в Лиге чемпионов команда Джан Пьера Гасперини с треском провалила, уступил загребскому "Динамо" (0:4).

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Интересно, что в составе "Аталанты" выступает воспитанник "Шахтера" Руслан Малиновский и экс-хавбек харьковского "Металлиста" Алехандро Гомес, выступавший в команде вместе с Марлолсом и Тайсоном. Однако перед матчем капитан "горняков" заметил, что это будет не встреча Тайсона и Гомеса – играть будут команда с командой.

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Букмекеры считают "Аталанту" фаворитом матча: коэффициент на победу команды Джан Пьеро Гасперини – 1.80, на ничью – 3.80, на победу "Шахтера" – 4.33.

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Смотреть матч "Аталанта" – "Шахтер":

Футбол-1, Live
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Футбол-2, среда, 01:55 (в подписке)
Футбол-2, среда, 08:50 (повтор)
Футбол-1, среда, 17:10 (повтор)
Футбол-1, четверг, 06:00 (повтор)
Футбол-1, пятница, 00:45 (повтор)

Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге чемпионов

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Лига чемпионов Шахтер Донецк где смотреть Аталанта

Источник: Сегодня|Спорт

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