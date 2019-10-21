Где смотреть матч Лиги чемпионов "Шахтер" – "Динамо"

Список трансляций матча третьего тура Лиги чемпионов на ТВ и в интернете

Во вторник, 22 октября, донецкий "Шахтер" в Харькове на стадионе "Металлист" примет загребское "Динамо". Матч пройдет в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Поединок начнется в 20:00 и будет показан в прямом эфире на ТВ и в интернете. А на нашем сайте уже доступен онлайн матча "Шахтер" – "Динамо" Загреб.

В предыдущий раз на официальном уровне команды пересекались в сезоне 2008/2009 в квалификации Лиги чемпионов и тогда "Шахтер" дважды обыграл хорватов, а в дальнейшем выиграл свой первый еврокубковый трофей – Кубок УЕФА.

Для "Шахтера" спаренные матчи будут сверхважными в свете борьбы за путевку в плей-офф турнира, ведь две победы над "Динамо" практически гарантируют чемпиону Украины выход в 1/8 финала, если, конечно в параллельных матчах "Аталанта" не сотворит подвиг и не наберет очков в поединках с "МанСити".

Смотрите, как "Шахтер" одержал первую победу в Лиге чемпионов:

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Тем не менее, не нужно заранее списывать "Динамо" со счетом. Хорваты, хоть и считаются аутсайдером группы, сумел в стартовом матче сенсационно разгромить "Аталанту" (4:0), а затем дали бой "МанСити" (0:2).

Смотрите, как "Динамо" Загреб громило "Аталанту":

У "Шахтера" выйти на поле готовы все сильнейшие исполнители. Накануне матча лазарет покинул Исмаили. А вот у хорватов есть потери: нападающий Сандро Куленович точно не сыграет, а участие полузащитника Арияна Адеми и форварда Бруно Петковича остается под вопросом.

Что касается экспертов, то букмекеры считают фаворитами матча именно "горняков": коэффициент на победу хозяев поля – 1.73, на ничью – 3.65, на победу "Динамо" – 5.40.

Смотреть матч "Шахтер" – "Динамо":

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Ранее мы сообщали, что судьей матча "Шахтера" с Загребом назначили испанца, насолившего дончанам в Лиге Европы. При арбитраже Матео Лаоса "горняки" вылетели из еврокубков в прошлом сезоне, получив в свои ворота пенальти.

Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге чемпионов

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