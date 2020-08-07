Где смотреть зрелищное противостояние в Лиге чемпионов "Манчестер Сити" – "Реал"

Английский и испанский гранды будут выяснять отношения после пятимесячной паузы

В пятницу, как известно, возвращается к жизни Лига чемпионов. Доигрывать элитный турнир будут со стадии 1/8 финала. Сегодня проходят два поединка, в том числе – на Туманном Альбионе. На нашем сайте можно смотреть онлайн матча "Манчестер Сити" – "Реал".

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После домашнего поражения 1:2 у мадридской команды немного шансов продолжить выступление в турнире, однако Зинедин Зидан с подопечными попробует сотворить еще одно чудо. Начнется встреча в Манчестере в 22:00, а на украинском телевидении матч "Манчестер Сити" – "Реал" в прямом эфире покажут на канале "Футбол 1", который доступен и на сайте Oll.tv (в подписке).

В пользу испанского гранда говорит то, что команда сумела обойти "Барселону" в последних турах Ла Лиги и завоевать чемпионство. Это же отмечает и наставник "горожан" Хосеп Гвардиола, не спеша праздновать выход в четвертьфинал. Кстати, ожидается, что с первых минут он выпустит на поле украинца Александра Зинченко.

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Смотрите, как "Манчестер Сити" обыграл "Реал" в феврале в первой встрече соперников в Мадриде:

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