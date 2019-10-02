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Новости Лиги чемпионов 2019/20

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"Генк" после позора в Швейцарии взял первые очки в Лиге чемпионов

2 октября, 22:47

Наполи не смог размочить ворота команды, пропустившей в предыдущей встрече шесть мячей

Бывшая команда Руслана Малиновского бельгийский "Генк" взяла первые очки в Лиге чемпионов. В матче второго тура группового этапа чемпион Бельгии разошелся миром с итальянским "Наполи". Интересно, что обе команды нанесли 15 и 17 ударов в матче соответственно, но только по два раза попали в створ ворот. С такой точностью не удивительно, что зрители так и не увидели забитых мячей.

Во втором матче группы "Ливерпуль" встречается с "Зальцбургом", который в предыдущем матче разгромил "Генк" со счетом 6:2.

Но уже в первом тайме "быки" горят победителю Лиги чемпионов. Смотреть матч "Ливерпуль" – "Зальцбург" можно на нашем сайте.

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"Генк" – "Наполи" – 0:0

"Генк": Кауке, Мехле, Лукуми, Куэста, Уронен, Берге, Хаджи (Хейнен, 90), Ито, Грошовски, Бонгонда (Пэйнтсил, 89), Саматта.

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"Наполи": Мерет, Ди Лоренцо, Манолас, Мариу Руй (Малькюи, 33), Кулибали, Фабиан Руис, Аллан, Кальехон, Элмаз (Мертенс, 58), Лосано, Милик (Льоренте, 72).

Предупреждения: Ито (50), Милик (65), Фабиан Руис (78).

Другие онлайны матчей Лиги чемпионов:

Напомним, вчера "Шахтер" на последних минутах вырвала победу у "Аталанты" в Лиге чемпионов. Победный гол в компенсированное время забил Манор Соломон. Обзор матча "Аталанта" – "Шахтер" – 1:2 есть на нашем сайте.

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Лига чемпионов обзор видео голов Наполи Генк

Источник: Сегодня|Спорт

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