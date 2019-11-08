Гол экс-"горняка", который добил "Локомотив", стал лучшим в Лиге чемпионов: видео невероятного прохода

Дуглас Коста оформил один из своих важнейших голов за "Ювентус"

Дуглас Коста против "Локомотива" / Фото: Reuters

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Гол полузащитника туринского "Ювентуса" Дугласа Косты в ворота "Локомотива" признан лучшим голом недели в Лиге чемпионов. Экс-игрок донецкого "Шахтера" вышел на замену и забил уже на 90+3-й минуте при счете 1:1, принеся тем самым итальянцам победу в матче и досрочный выход в 1/8 финала. Ранее мы уже писали, что Сарри и Коста спасают "Ювентус" в матче с "Локомотивом".

Смотрите обзор матча в Москве между "Локомотивом" и "Ювентусом, в котором отметился Дуглас Коста:

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При этом по пути к чужой штрафной бразильский полузащитник переиграл чуть ли не половину "Локомотива", а затем забил метров с десяти после эффектной передачи пяткой от Гонсало Игуаина.

"Это один из моих самых важных голов за "Ювентус". Я счастлив, что вышел и помог команде. Несмотря на холод, мы играли как единая команда, что позволило нам одержать победу", – рассказал о своем шедевре Дуглас Коста.

В голосовании за лучший гол четвертого тура Лиги чемпионов Коста опередил Жоффрея Кондогбия ("Валенсия"), Алекса Окслейд-Чемберлена ("Ливерпуль") и Рахима Стерлинга ("Манчестер Сити").

Также мы уже сообщали, что гол, подписавший приговор "Зениту", стал лучшим в третьем туре Лиги чемпионов.

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