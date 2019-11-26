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Гол и два удаления в добавленное время под дождь: "Брюгге " вырывает у "Галатасарая" ничью

26 ноября, 22:11

Бельгийская команда получила преимущество над турецкой в борьбе за выход в Лигу Европы

Из двух ранних матчей вторника в Лиге чемпионов более драматичным получился поединок в Стамбуле. Турецкий "Галатасарай", забив мяч еще в дебюте встречи с бельгийским "Брюгге", позволил сопернику сравнять счет на второй добавленной минуте. В итоге – 1:1. Этот результат в свете борьбы за третью строчку из группы А, которая дает билет в Лигу Европы, оказался более приятным для гостей. А в эти минуты началась встреча в Англии, где "Манчестер Сити" принимает "Шахтер". Онлайн-трансляция идет на нашем сайте.

Смотрите, как нападающий Адем Бююк открыл счет на 11-й минуте. Интересно, что этот гол оказался дебютным для "Галатасарая" в нынешнем розыгрыше!

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"Брюгге" владел преимуществом, совершил больше ударов и своего добился-таки. На 92-й минуте красивый обводящий удар удался сенегальскому форварду Крепену Дьятте.

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На радостях он снял футболку, получил вторую желтую карточку и покинул поле. А его партнер, ангольский защитник Клинтон Мата, повторил его "подвиг", увидев второй "горчичник" за удар ногой по угловому флажку. Словацкий судья Иван Кружляк был немилостив. Тем не менее, "Брюгге" под аккомпанемент дождя выстоял вдевятером четыре минуты и добыл важную ничью.

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